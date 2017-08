Čína je ve všem jiná. Evropský fotbal mi chybí, přiznává Dočkal

Proti Česku se v pátek postaví německá mašina. Úřadující mistři světa i vítězové letošního Konfederačního poháru. Jak říká Dočkal: „Oproti nám gigant.“

„Jsou schopní postavit klidně dva tři národní týmy a všechny budou konkurence schopné. Tu jejich dominanci vidí všichni,“ vyprávěl osmadvacetiletý fotbalista.

Obdivujete je?

Svým způsobem ano. Mají hrozně málo slabin. Na každém postu mají individualitu, ale i dohromady jako tým jsou vážně skvělí. Pamatuju si na náš první zápas v Německu (Češi prohráli 0:3), když jsme se snažili napadat nebo v naší hře cokoli dalšího změnit, oni měli připravené řešení. Pokaždé přesně věděli, jak zareagovat.

Dají se vůbec porazit?

Asi těžko můžete v současné době ve světě narazit na těžšího soupeře... Nicméně my s nimi budeme hrát jen jeden zápas a v jednom zápase je porazitelný každý. Je jasné, že bychom museli podat naprosto maximální výkon, i když ani to proti Němcům nemusí stačit.

Jenže porážka od Němců by vám dveře do Ruska prakticky zavřela.

Naše jediná šance je proti Němcům bodovat a pak vyhrát v Severním Irsku. Bude to hodně náročné dvojutkání.

V REPREZENTACI. Bořek Dočkal patří v současném reprezentačním výběru k nejzkušenějším, má 33 startů.

Jak jste na něj vy osobně z Číny připravený?

Určitě jsem přijel v lepším rozpoložení než na ten minulý sraz. V Číně v létě není žádná přestávka, takže za sebou mám hodně zápasů, navíc i s rodinou jsme tam teď strávili nejdelší období a už to bylo všechno takové klidnější.

Takže jste už naplno zabydlený, aklimatizovaný, spokojený?

Těžko říct, jestli spokojený, protože v Číně je vážně všechno úplně jiné. Musel bych tam strávit mnohem delší čas, abych si zvykl a mohl říct, že mi to vyhovuje. Ten rozdíl je opravdu velký.

A po fotbalové stránce?

Když člověk hraje od osmnácti let profesionální fotbal v Evropě a pak přijde tam, najedou se znovu objeví věci, o kterých by si nikdy nemyslel, že se je bude znovu učit, že nad nimi bude muset vůbec tolik přemýšlet. Evropský fotbal má úplně jiná pravidla a zákonitosti, v Číně se musíte přizpůsobit té hře, abyste byl pro tým prospěšný. Nemůžu si tam jen odehrát to svoje, na co jsem byl zvyklý odsud.

V čem jsou největší rozdíly?

Asi v taktickém vnímání hry. U nás, když se po zápase pustilo video, řešily se nějaké maličkosti. Chyby jako kdo se měl kam posunout, kam by měla obrana vytlačit hru a tak dál. V Číně by bylo těch chyb tolik, že by se muselo vypíchnout opravdu jen to základní. To mě samozřejmě může v některých věcech posunout, protože nad hrou celkově musím víc přemýšlet, kdy například doplnit akci až do zakončení, nebo kdy radši zůstat a podržet prostor. Ale je jasné, že mi je bližší to, na co jsem byl zvyklý v Evropě.

Takže vám evropský fotbal schází? Co návrat do Česka, je to pro vás téma?

Samozřejmě mi chybí. I proto se tolik těším na každý reprezentační sraz, ale o nějakém návratu bych nespekuloval. V Číně mám smlouvu na tři roky, i když je velmi složité odhadovat nějakou další budoucnost. V každém klubu tam dochází k častým změnám, točí se hráči, trenéři. Celkově jde o velký byznys, protože ve fotbale se v Číně pohybuje hodně peněz a dost lidí tam cítí šanci přivést své hráče a vydělat peníze.

V ČÍNĚ. Bořek Dočkal pózuje v barvách čínského klubu Che-nan Ťi an-jie.

Cítíte třeba i tlak ze strany vedení? Váš klub je v lize až třináctý ze šestnácti, bojujete o záchranu...

Tlak necítím. I v tomhle ohledu to v Číně funguje trošku jinak. Že by do šatny přišel někdo z majitelů a promlouval k nám, to vůbec. Navíc ta liga je hodně vyrovnaná, jedna dvě výhry mohou vaší pozici výrazně změnit, takže žádná panika u nás nepanuje. A ani ze strany médií tam není velký zájem, necítím, že bychom byli obklopení novináři, žádné individuální rozhovory, takhle to tam prostě nefunguje. Je jedna tiskovka před zápasem, další po něm a to je všechno. Pro mě jde o příjemnou změnu: žádné mediální povinnosti, klid na práci.

České kluby se ještě musí učit

Stíháte vůbec českou ligu sledovat?

Ne v takové míře, v jaké bych si přál. Například celý zápas Sparty jsem viděl až teď v Brně. Přece jen ten časový posun je značný, takže se podívám na sestřihy, ale že bych se chtěl pouštět do nějakého hlubšího hodnocení, nebo že bych měl nějaký vlastní ucelený názor, jak ty týmy v současnosti vypadají, to ne.

V DRESU SPARTY. Bořek Dočkal s Davidem Lafatou.

Ani na Spartu?

Pravidelně si volám s Lafim (Davidem Lafatou), takže nějaké informace se ke mně dostaly, ale nejsem v té pozici, že bych se k tomu měl vyjadřovat. Když tam člověk není, tak nevidí, v čem je problém. To by měli odhalit spíš lidé uvnitř, oni musí přijít na to, co a jak zlepšovat.

Nebyly ty letní zásahy do týmu až příliš drastické? Jedenáct nových hráčů, nový trenér, všichni ze zahraničí...

Samozřejmě, že je to velký zásah, nová situace, na kterou tady v Česku nejsme zvyklí. Ale kdy je ten správný čas udělat takhle radikální změnu? Kdy je čas do toho tak razantně vstoupit? Po dvou měsících sezony je na nějaké hodnocení a rozebírání ještě brzy... Sparta se tak rozhodla, touhle cestou šla a vzhledem k tomu, že v posledních letech nebyla úspěšná, nikdo jí nemůže vyčítat, že se pokusila o změnu.

Vy Spartě věříte?

Já doufám, že se zvedne. Hráčskou kvalitu určitě mají, přišli hotoví hráči, takže věřím, že by to nemuselo dlouho trvat.



Vůbec se český fotbal přes léto změnil. I Slavia teď přivedla zvučné a drahé posily, které by v Česku před lety nikdo nečekal. Jak to vnímáte?

Ty nové finanční možnosti jsou super, pro celý český fotbal je to nepochybně zajímavé. Ale zvýšené částky za přestupy a na výplatách automaticky neznamenají úspěch. Možná za ty peníze mohli přijít nejen hráči s velkým jménem, kteří nalákají fanoušky, ale také fotbalisti, kteří budou platní a pracovitější přímo na hřišti. Nemělo by jít jen o to utratit peníze, musí za tím být hodně práce, určitá strategie. Kluby musí dopředu vědět, koho, proč a na jaký post chtějí, případně mít dopředu připravené další varianty. Já do toho nevidím, možná to tak už funguje a mají to zaběhlé, ale z mého pohledu se tohle české kluby budou muset ještě učit.