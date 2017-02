Neodolatelná Čína. Otázky a odpovědi kolem Dočkalova odchodu ze Sparty

Jinak to asi skončit nemohlo. V čínském městě Čeng-čou se rozhodli, že koupí personu z české ligy.

Na každý pád.

Napoprvé s luxusní nabídkou neuspěli, protože záložník Bořek Dočkal chtěl Spartě pomoci k titulu i k působivé jízdě v Evropské lize.

Čísla kolem Dočkala 80 milionů si může vydělat za rok v čínském klubu Che-nan Ťi-na-jie. 230 milionů korun může dostat Sparta za 28letého záložníka. Nevídané! 8,6 milionu lidí má město Čeng-čou u břehů Žluté řeky, kde se Dočkal usadí.

Druhé nabídce už odolat nešlo: 80 milionů korun ročně pro hráče a 230 milionů pro Spartu. A tak Dočkal včera po obědě sedl s manželkou do letadla a během nejbližších hodin, pokud se nestane nic převratného, podepíše smlouvu s klubem Che-nan Ťi-na-jie.

Podle ohromujících částek, které kolem Dočkala létají, je to pochopitelný byznys. Sparta by od nikoho nikdy nedostala tolik, rozpínavá Čína platí více než trojnásobek toho, jaká je Dočkalova reálná cena. Jak může obchod ovlivnit Spartu a český fotbal? Výrazně a na mnoha frontách!

1. Kdo za Dočkala?

Základní otázka, kterou musí Sparta vyřešit hned. Rozehrávka standardních situací, kolmé pasy, mazané nápady, góly, sebevědomí.

To všechno zmizí.

Být zdravý Tomáš Rosický, je vše vyřešené, jenže slavný špílmachr dál trpí mezi marody a jeho budoucnost je mlhavá.

Herně nejblíž má k Dočkalovi španělský záložník Néstor Albiach, ale ten po přestupu z Dukly teprve začíná. Aleš Čermák se ještě musí hodně učit. Resumé: už zítra večer nastoupí Sparta bez obvyklého vůdce do odvety Evropské ligy proti Rostovu.

Ostudný výsledek 0:4, který si Sparta přivezla, pomohl námluvám se zámožným klubem od Žluté řeky. Dočkal ztratil jednu z velkých motivací – šance na postup zmizela. Výhra o pět gólů by byl zázrak.

2. Hraje Sparta o titul?

Jistě, ale riskuje. Už teď je až na třetím místě za Plzní a Slavií. I víkendový duel s Bohemians zaváněl zklamáním. Dočkal byl základním kamenem do herní mozaiky. Spolu s Lafatou, Koubkem či Costou. Když nemohl hrát, Sparta řešila vážné trable s kombinací. Proto napoprvé řekla ne, když Číňané nabídli 175 milionů. Když přihodili, už se to řešit muselo. 230 milionů je ranec. V české lize se najdou jen dva kluby, které mají vyšší roční rozpočet! Slavia s čínským majitelem v zádech a právě Sparta, která hospodaří se zhruba 400 miliony. Ač ji bohatý majitel Daniel Křetínský může dotovat, což také dělá, nemohl druhou čínskou výzvu ignorovat. Mimochodem, dva velké talenty Krejčího se Schickem prodala v létě Sparta do Itálie v souhrnu za méně peněz než Dočkala. Jen jeden muž šel z domácí soutěže za větší balík: Tomáš Rosický do Dortmundu.

3. Musí Dočkal odejít?

Nemusí, pokud se na místě něco zadrhne nebo neprojde lékařskými testy, na které si bohatí Číňané potrpí. Ale nepředpokládá se to. Asi by byl hřích, kdyby to v kdysi hlavním městě dynastie Šang nezkusil. Vrátit se může vždycky. Smlouva ve Spartě mu končí v roce 2020.

4. Co ztrácí liga?

Špičkového záložníka, jednu ze svých tváří. I když Dočkal nesbíral jen kladné body, protože se často hádá s rozhodčími, pořád to byl tahák. Na podzim zvládl 4 góly + 3 přihrávky. A Evropská liga neměla lepšího asistenta.

5. Sníží se Dočkalova kvalita?

Těžko říct. Finančně škodný nebude, ale zákonitě bude muset slevit ze sportovní slávy. Ve Spartě mu chyběla jen Liga mistrů, víc nic. Vyzkoušel si zahraniční angažmá (turecký Konyaspor a norský Trondheim), v reprezentaci se stal pilířem. Teď bude českým průkopníkem v Číně, která bombarduje nejen Evropu. Fotbal tam prožívá extrémní boom. Jen v zimě tamní liga utratila kolem pěti miliard korun, namátkou přišli Oscar a Mikel z Chelsea, Tévez z Boky Juniors. Soutěž zvaná Super League startuje první březnový víkend.

6. Je to komplikace pro reprezentaci?

Může být a nemusí. „Nemá cenu komentovat něco, co se ještě nestalo. Ale všichni víme, že Bořek se řadí k našim klíčovým hráčům,“ reagoval manažer národního týmu Jaromír Šeterle. Tím pádem je jasné, že bude dál dostávat pozvánky na kvalifikační zápasy. Navzdory více než půldennímu letu a osmihodinovému časovému posunu.