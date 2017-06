Norové chtějí začít lepší časy a pořád mají naději, varuje Dočkal

„Norsko mi přirostlo k srdci, ale nepřijel jsem kvůli nostalgii. Přijel jsem vyhrát,“ prohlásil záložník fotbalové reprezentace.

Co soudíte o síle norského týmu?

Ač mají své problémy a nenaplňují očekávání veřejnosti, pořád mají spoustu nadprůměrných hráčů. Myslím, že to může být hodně rozdílný zápas než před pár měsíci v Praze.

Co zázemí pro norský fotbal? V Česku je jejich reprezentace dost podceňovaná.

Podmínky pro národní tým jsou na velice dobré úrovni. Mají veškeré předpoklady, aby byli úspěšní. Teď zjistili, že situace v kvalifikaci je složitá, proto přišla změna trenéra. Rozhodli se něco budovat, potenciál mají.

Který hráč vás zaujal nejvíc?

Nechtěl bych jmenovat, v každé řadě mají šikovné hráče. Hodně jich znám podrobněji. Hrál jsem s nimi v Trondheimu, některé jsem potkával jako soupeř, než se vydali dál. Znám jejich kvalitu. Je jen otázka času, kdy tu kvalitu začnou prokazovat v reprezentaci.

Jedno jméno byste prozradil?

Důležitý hráč je Stefan Johansen, střední záložník, který udává tempo hry, distributor přihrávek. Měl dobrou sezonu ve Fulhamu, určitě má dost sebevědomí, aby dokázal mužstvo ovlivnit svým výkonem.

Jak se Norové zachovají, když nemají skoro žádnou šanci na druhé místo?

Trenér Lagerbäck se vyjádřil, že chce nastartovat vítěznou mentalitu a lepší časy. Nemyslím, že by zápas s námi neměl být dostatečně motivující. Nehledě na to, že teoretickou naději pořád mají. Vůbec si myslím, že patří do naturelu kohokoli, že nechcete vyhrát zápas. Tou otázkou se vůbec nemusíme zabývat. Jde především o to, aby bylo vidět na nás, že potřebujeme vyhrát zápas, který je pro nás důležitý.

Naladil vás velmi slušný pondělní výkon v Belgii?

Věřím, že jo. Věděli jsme, že ten důležitější červnový zápas přijde až v Norsku. Na druhou stranu jsme si byli vědomi, že dobrý pocit z Belgie nám může pomoci. Ověřili jsme si, že i s velkým týmem dokážeme hrát dobrý zápas. Teď to musíme prodat v Norsku.