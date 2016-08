Boleslavský Rada kvůli zranění kolena patrně přijde o reprezentaci

„Ještě nevím, protože odjel do nemocnice na vyšetření. Předběžný odhad byl ale na zkřížený vaz. Věřím, že to bude něco menšího, protože jinak by to pro nás bylo velké oslabení,“ řekl mladoboleslavský trenér Leoš Kalvoda na pozápasové tiskové konferenci.

Rada je jediným nominovaným hráčem z Mladé Boleslavi, kde trenér Jarolím dosud působil a kde se ve středu odehraje přípravné utkání s Arménií. Na reprezentační sraz byl pozván podruhé. „Reprezentace ho mohla posunout ještě dál. Je to smůla,“ dodal Kalvoda.

V poslední minutě prvního poločasu utkání s Hradcem Králové zůstal Rada po střetu s protihráčem ležet na trávníku s bolestivou grimasou a spoluhráči ihned zavolali lékaře. Evidentně silně otřesený hráč byl následně odnesen ze hřiště na nosítkách a po prvním ošetření zamířil do šaten za pomoci dvou členů realizačního týmu, kteří ho podpírali z obou stran.

„Vypadalo to ošklivě. Přeji mu, aby byl co nejdříve schopný opět hrát,“ popřál Radovi trenér soupeře Milan Frimmel.

Rada se smolně zranil podruhé v krátké době. V květnu ho nešťastně trefil míčem do hlavy spoluhráč Lukáš Magera. Rada tehdy musel do nemocnice, kde mu diagnostikovali otřes mozku.