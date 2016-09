Boleslav představí výraznou posilu, přijde nejspíš sparťan Matějovský

Mladá Boleslav dnes po poledni pořádá mimořádnou tiskovou konferenci s tím, že na ní „bude představena výrazná posila“.

Kluby zatím žhavý obchod nepotvrdily, ale podle kuloárních informací bude v presscentru sedět právě čtyřiatřicetiletý záložník.

Je to pikantní, v sobotu odpoledne na Letné nastoupí právě Mladá Boleslav a šlágr šestého ligového kola mohou vyšperkovat další události kolem.

Čeká se velká návštěva, Sparta totiž může poprvé ukázat své mimořádné posily z minulého týdne Tomáše Rosického a Václava Kadlece. A také se zřejmě bude loučit s Matějovským, který v zápase kvůli zranění nenastoupí.

A nejspíš právě příchody Rosického s Kadlecem stojí za odchodem Matějovského. V záložní řadě Sparty je na české poměry nevídaná konkurence. Čtyřiatřicetiletý středopolař se v minulých dnech podrobil artroskopickému zákroku v koleni a po uzdravení by měl složitou cestu do sestavy.

Do středu sparťanské zálohy se tlačí Vácha, Mareček, Dočkal, Frýdek, Čermák, Rosický, všichni reprezentanti či členové širšího kádru národního mužstva.

Matějovský tak po zranění s největší pravděpodobností začne hrát v klubu, kde hrával už za žáky, za dorost a v devatenácti byl už oporou tehdy druholigového týmu. Poté přestoupil do Jablonce, ale tam se během roku a půl příliš neprosadil a v lednu 2003 se poprvé vrátil do Boleslavi, kde se později stal ligovou hvězdou a probojoval se do reprezentace.

V lednu 2008 přestoupil do Readingu, zkusil si Premier League, ale kvůli vážnému zranění kotníku na Euru téhož roku dlouho nehrál. Poté si zranění obnovil a nakonec ho v létě 2010 koupila Sparta.

S ním hra mužstva stála i padala, měla na ni obrovský vliv. Když se mu nedařilo, nešlo to ani týmu. A když měl den, dařilo se i Spartě. Byl kapitánem. Dlouho se mu však s týmem nedařilo nic vyhrát, což si bral osobně. „Vypadá to, že nosím smůlu,“ říkal.

Na jaře 2014 pomohl Spartě k zisku treble: k triumfu v lize, v poháru i Superpoháru. Na podzim byl jasně nejlepším hráčem týmu a sám trenér Lavička zmínil, že dá vedení signál, aby s Matějovským podepsalo novou smlouvu. Ta zní a stále platí do léta 2017, Matějovský však zřejmě za Spartu už nenastoupí.