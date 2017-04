První místo už udržíme. Když se Slavia nestane další výjimkou, má titul

Fotbalová liga spěje do finále. Pět zápasů a konec. Slavia, nebo Plzeň? Kdo vyhraje 24. ročník samostatné české nejvyšší soutěže?

Pohled do historie ukazuje, že tým, který vedl tabulku po 25. dějství, se ve většině případů stal i šampionem. Jen třikrát se přihodilo, že lídr postavení neudržel.

Ve dvou příbězích figuruje právě Slavia, která v současném ročníku má k titulu po pětadvaceti duelech ze všech nejblíž. Na jaře 2000 první příčku neuhájila, před devíti lety naopak ve finiši předstihla Spartu.

„Je pět kol do konce a vedeme o dva body. Jasně, můžeme ještě ztratit, ale když zvládneme nedělní zápas proti Jablonci, tak už budou zbývat do konce jen čtyři kola a já věřím, že si to pohlídáme. Snad se teď ještě víc semkneme, když se nám nepovedlo semifinále poháru, a dotáhneme to do konce,“ řekl slávistický záložník Josef Hušbauer po úterní pohárové porážce se Zlínem.

Na jaře 2000 to jeho předchůdci nedotáhli. Slávisté vedli ligu o bod před Spartou. Jenže následně ztratili za remízu v Jablonci, doma dokonce podlehli Teplicím a jeli na Spartu k přímému souboji o první místo. Vedli, ale pak inkasovali pět branek a zdrcený trenér František Cipro na tiskovce pronesl památný výrok: „Hráčům, kteří to zabalili, bych přál, aby museli projít uličkou jásajících sparťanských fanoušků, jako já před tiskovou konferencí.“

O osm let později to však slávisté rivalovi vrátili. Je pikantní, že jaro 2000 strávili naposled ve starém Edenu a v květnu 2008 pohár pro vítěze zvedli už v nové aréně při tamní ligové premiéře.

Los ve zbývající části ligy Slavia: Jablonec (doma), Bohemians (venku), Dukla (doma), Mladá Boleslav (venku), Brno (doma) Plzeň: Dukla (doma), Jablonec (venku), Mladá Boleslav (doma), Brno (venku), Jihlava (doma).

Slávisté se v létě 2007 poprvé v historii probojovali do Ligy mistrů a euforii si přenesli i do domácí soutěže. Vedli ji od začátku, první body ztratili až v 6. kole, pak vyhráli i derby na Spartě a na rivala měli až osmibodový náskok. Podzim ještě ovládli o pět bodů, ale na jaře je sparťané stíhali, dotahovali a ve 24. kole o skóre předstihli. Chyběly tři zápasy a Sparta měla dokonce už čtyřbodový náskok.

„Chtěli jsme se dotáhnout na Spartu a nakonec abychom se báli i o druhou příčku. Bylo by hodně odvážné myslet v současné době na titul,“ řekl po porážce 0:3 se Žižkovem tehdejší kouč Karel Jarolím.

Jenže byla to Sparta, kdo závěr ligy totálně nezvládl. A to hrála v posledních třech kolech dvakrát za sebou doma. Podlehla Brnu, Ostravě i v Liberci. Zlomenou Slavii nezdary rivala obdivuhodně vzkřísily, po výhrách v těžkých duelech v Olomouci a v Boleslavi jí v posledním kole stačila remíza s Jabloncem. Poprvé směla na nový stadion v Edenu, hrála 2:2 a nadšení neznalo mezí.

Třetí případ ztracené první příčky patří Liberci. Pět kol před koncem jara 2007 byl první, skončil až čtvrtý. Přitom do závěrečné fáze vstoupil výhrou v Plzni, ale pak ho přibrzdila remíza se Zlínem a v tu chvíli se přes něj přehnala Sparta. „Nevadí, další kolo si to na férovku rozdáme s ní,“ utěšovali se Liberečtí.

Na Letnou přišlo téměř devatenáct tisíc diváků, které po čtyřech minutách zmrazil Nezmar. Sparťané však brzy vyrovnali díky Matušovičovi, pak už gól nepadl. V posledních dvou kolech si první místo pohlídali po výhrách v Olomouci a nad Mostem. Liberec po debaklu v posledním kole v Boleslavi klesl díky horším vzájemným zápasům za Slavii i Boleslav.

Tenkrát hrála o titul čtyři mužstva až do 28. kola, nyní je jasné, že do souboje Slavie s Plzní už nikdo nezasáhne. Udrží Slavia dvoubodový náskok, nebo k výjimkám přibude čtvrtý příběh?