Kouč Hradce: Postup byl těžký, naštěstí nás brankář Lindr podržel

Přání vyhrát, postoupit a nezkazit si tím současnou ligovou pohodu, se trenérům Hradce včera ve Vlašimi v utkání 3. kola pohárového MOL Cupu splnilo.

Druhé, které takováto utkání doprovázejí, ale už mnohem méně. Kvůli zraněním totiž utkání nedohráli obránce Jan Mudra a záložník Daniel Trubač, shodou okolností hráči, kteří nyní v ligových zápasech v základní sestavě - na rozdíl od řady dalších, kteří se v ní objevili včera - nastupují.

„Honza Mudra půjde na rentgen kotníku a uvidíme, Dan Trubač má problémy s kostrčí, snad to nebude nic vážného,“ konstatoval po včerejším utkání Bohuslav Pilný.

I z toho je vidět, že postup byl asi tvrdě vybojovaný...

Souhlasím, dobře jsme začali, ale soupeř se postupně zlepšil a ve druhém poločase byl hodně nebezpečný. Postoupit bylo těžké, ale naštěstí nás podržel brankář Lindr.

Přitom jste začali tak, jak si asi přeje každý tým, hned na začátku jste dali gól, a měli i další šance. Co se pak stalo?

Náš vstup do zápasu byl opravdu velmi dobrý. Nejenže jsme dali gól, ale první patnáct dvacet minut jsme na to mohli navázat, hra se nám dařila. Pak ale jako by si naši hráči trochu začali myslet, že to už půjde samo, a soupeř toho využil. Má spoustu mladých, běhavých kluků, nebylo to proti nim jednoduché.

Hlavně v závěru měla Vlašim několik velmi dobrých příležitostí k tomu, aby vyrovnala.

Souhlasím, ale jak už jsem řekl, Jirka Lindr chytal výborně a potvrdil, že je výborně připravený, i když v lize příležitost nedostává.

Postup jste získali, což byl asi váš cíl. Jak moc už teď máte v hlavě sobotní utkání se Zlínem, v němž se střetnou pátý tým s prvním?

Teď už ano a pro nás to bude další výzva. Zlín se veze na výkonnostní a výsledkové vlně, zatím hraje výborně.

To vy ale také.

Je pravda, že se nám daří a že asi nikdo nečekal, že v osmém kole bude tento zápas duelem pátého z prvním.

Utkáním se Zlínem vám začíná náročná série, v níž vás většinou čekají soupeři z horní poloviny tabulky. Po Zlínu jedete do Plzně, pak přivítáte Slavii, jedete do Liberce, který hraje Evropskou ligu. Dá se to brát jako jakýsi předěl v sezoně?

Tak bych to neřekl, ostatně hrát musíme s každým. Pro nás je dobře, že jsme tam, kde jsme, je to pro nás slušná výchozí pozice. A kdybychom dobře zvládli zápas se Zlínem, bude ještě lepší.