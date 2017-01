Páník: Nabídka Slavie je neadekvátní, degraduje Vukadinoviče i klub

„Má natažený sval,“ komentoval trenér Zlína Bohumil Páník absenci nejlépe hodnoceného hráče podzimní části nejvyšší soutěže.

Už minulý týden zlínský manažer Zdeněk Grygera avizoval, že klub jednání o prodeji svého klenotu uzavřel. Vukadinovič však naznačil, že v opačném případě nemusí být pro tým na jaře prospěšný. Týden předtím přitom tvrdil, že bude makat ve Zlíně dál, pakliže přestup nevyjde.

„Prohlášení přes noviny čtu, musí se umírnit. První emoce jsou veliké, někdy to hráč v sobě neudrží. Řekne to, ale pak si za to bude zodpovídat,“ vzkázal mu Páník.

Páník: Vukadinovič je minimálně tak dobrý jako Sýkora

Slavia předložila konkrétní nabídku, zlínskou stranu neuspokojila.

„Je absolutně neadekvátní a degraduje nejen mužstvo Zlína, ale i samotného hráče,“ prohodil Páník a jako příměr si vzal univerzála Sýkoru, jehož Slavia vykoupila z Liberce údajně za 30 milionů korun. „Vukadinovič je minimálně tak dobrý jako Sýkora.“ S nejlepším ligovým nahrávačem dál počítá. Vukadinovič s mužstvem absolvoval taktickou přípravu na utkání s Trenčínem, pak se věnoval rehabilitaci.

Páník nasadil proti slovenskému mistrovi dva nové hráče. Předvedl se především dánský útočník Nicklas Jensen, za čtvrt hodiny stihl dvě branky a řekl si o prodloužení testu. „Ukázal, že když se dostane do koncovky, góly umí dávat,“ potěšilo Páníka.

Naopak srbský stoper Zoran Gajič, který přišel jako náhrada za kapitána Hájka, prožil smolný debut – nechtěně se podepsal pod obě branky soupeře. Zápas tak skončil 2:2.

„Gajič je obrovsky herní, bohužel udělal dvě chyby. Musí najít míru bezpečnosti vůči vlastní bráně. Vybrousí se to,“ věří Páník, jehož naštval brankář Matúš Hruška. Slovenský reprezentant do 21 let se po čtyřech dnech ve Zlíně sbalil a odjel vyjednávat s Duklou Praha.