Kandidáti na sestup? To o nás říkají každý rok. Bohemians se pádu nebojí

Sázkové kanceláře mají jasno: Jihlava a hned potom Bohemians s Karvinou. To jsou letošní hlavní kandidáti na sestup do druhé ligy.

„Po podzimu nás zase podobně pasovali do role černého koně ligy a pak jsme se tady ještě dvě kola před koncem klepali o sestup. Kdyby se nám nevrátil Kabajev a s prasklým meniskem nenastoupil Krch...“ nechtěl domýšlet sportovní ředitel klubu.

Bohemians se loni zachránili vítězstvím nad Karvinou z předposledního kola. Odvrátili tím hrozbu zápasu o všechno v Hradci Králové, kde nakonec prohráli. Role outsidera teď ale nikoho v klubu neznervózňuje.

„Bohemka je v téhle roli před každou sezonou, ale máme před sebou dlouhých třicet kol, kdy budeme tvrdě pracovat,“ slibuje trenér Martin Hašek.

Jaké si tedy v Ďolíčku dávají cíle?

„Já bych měl cíle naplňovat, ne určovat. Přesto prozradím, že mám ve smlouvě bonus, kdyby Bohemka skončila do osmého místa. A to je takový postupný, velmi pozitivní cíl,“ uvedl Hašek.

Nicméně realita se současným kádrem může být výrazně jiná.

Z Bohemians v létě odešlo osm hráčů včetně opor Milana Havla, kterého získala Plzeň, a Michala Hubínka, dalšího mládežnického reprezentanta, který si hledá angažmá. „Už na konci sezony nám jeho zástupci oznámili, že chce jít do lepšího klubu. My jsme mu po dovolené umožnili, aby trénoval s naší juniorkou, doteď si ale nové angažmá nenašel,“ vysvětlil Držmíšek.

Ten potvrdil, že k osmi dosavadním posilám by v Bohemians rádi získali alespoň dvě další nová jména. Řešením jsou i případná hostování dalších hráčů ze Sparty či Slavie, kteří se v nabitých kádrech neprosadí. „Ale nemůžeme dlouho čekat, už včera bylo pozdě,“ uvedl Držmíšek.

Mezi nejvýraznější nové tváře „klokanů“ patří Jani Urdinov z Jihlavy či Benjamin Tetteh, který hrál na jaře za Slovácko. Důležití mají být i tři posily ze Sparty: Rudolf Reiter s Viktorem Budinským přišli hostovat, Martin Hašek mladší přestoupil. Přesto v prvním kole na Letné nesmí nastoupit ani jeden z nich.

„U Martina jsme dostali od Sparty podmínku, že v prvním soutěžním zápase nenastoupí. Bylo to ber, nebo neber, a my na to přistoupili,“ vysvětlil Držmíšek.

Na Spartě, kde v neděli pro Bohemians liga začne, nenastoupí ani zranění Siim Luts a kapitán Daniel Krch. „Možná jsme si mysleli, že hrát ze začátku na Spartě je výhoda, že nebudou vyladění, sehraní. Ale to nejsme ani my. A s těmi našimi absencemi jsme nakonec nevýhoda spíš pro nás“ pověděl Hašek, který se vrací do známého prostředí.

Ve Spartě působil dohromady šest let jako hráč, následně tam trénoval mládež i první tým.

„Zápasy se Spartou jsou vrcholem každé sezony. Všichni trenéři se na ně těší. Navíc teď, kdy extrémně posilují za extrémní peníze,“ říká Hašek.

Jednoznačně to pro něj bude výzva, stejně jako pro Bohemians vzepřít se předsezónním odhadům.