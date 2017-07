Bohemians získali Urdinova, Tetteha a na přestup i Haška mladšího

Příchodem šestadvacetiletého Urdinova reagovalo vedení Bohemians na odchod reprezentanta do 21 let Havla do Plzně. Sáhlo tak po Makedonci narozeném v Belgii, kterému v Jihlavě skončila smlouva. „Urdinov přichází jako volný hráč. Celý rok patřil v Jihlavě k oporám defenzivní řady. V Bohemce podepsal smlouvu do prosince 2019,“ řekl sportovní ředitel klubu Miroslav Držmíšek.

Druhou novou tváří je dvacetiletý téměř dvoumetrový útočník Tetteh, který v minulém ročníku odehrál 13 utkání za Slovácko většinou z křídelního prostoru a dal jeden gól do sítě Dukly. Podobnou bilanci měl ghanský mládežnický reprezentant i v předminulé sezoně, kdy za Lutych v belgické lize nastoupil ke 12 utkáním a jednou skóroval.

„Jeho příchod se řeší přes měsíc. Tetteh byl naší volbou číslo jedna na pozici hrotového útočníka,“ popsal Držmíšek. „Jsem útočník, typická devítka. Na křídle je to má vedlejší pozice. Taky se mi tam nehraje špatně, ale moc se těším, že budu opět hrát na středu,“ prohlásil Tetteh.

V klubu zůstává záložník Hašek mladší, který si svými výkony v dresu Klokanů řekl o nominaci na mistrovství Evropy hráčů do 21 let. Bohemians ho získali ze Sparty na přestup s tím, že si letenský klub smluvně zajistil výhodné podmínky pro případný Haškův návrat. Hašek tak bude moci pokračovat ve spolupráci se svým otcem, který je hlavním koučem Klokanů.

„Jednání byla dlouhá, neboť jsme chtěli hráče na přestup, a jsem rád, že se nám to podařilo. Podepsali jsme s Haškem smlouvu na dva a půl roku,“ dodal Držmíšek.