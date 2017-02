Zopakovat podzim, přeje si Koubek. S Bohemians bude hrát na tři obránce

Bohemians vyvede pětašedesátiletý kouč do jara v novém hávu, s novým herním systémem se třemi obránci. „Pilovali jsme to celou zimu. Hrajeme se třemi stopery a dvěma halvbeky,“ přiblížil Dominik Mašek, jeden z klíčových hráčů týmu.

„Směrem dopředu je to velmi účinné, protože útočí hodně hráčů. V útoku můžeme mezi sebou rotovat, vyhovuje mi to,“ pochvaluje si Mašek rozestavení, s nímž například Chelsea od podzimu drtí anglickou ligu.

V ofenzivě budou Pražané vyjma Maška, autora tří podzimních gólů, spoléhat na Jevgenije Kabajeva, dvojnásobného nejlepšího střelce estonské ligy. „Hrálo se mi s ním docela dobře. Je to rychlý, silový typ útočníka, takové mám rád,“ promluvil Mašek o hráči, který má v Bohemians nahradit Jana Holendu.

V Ďolíčku na deset let Bohemians získali jistotu Nekonečný seriál o stadionu Bohemians má od pondělí další kapitolu. Pro „Klokany“ pozitivní. „Byla podepsaná smlouva o smlouvě budoucí, která byla poslední podmínkou k tomu, aby se mohla uzavřít kupní smlouva mezi magistrátem a majitelem stadionu Bohemians Real," řekl ředitel klubu Darek Jakubowicz. Bohemians tak mají jistotu působení v Ďolíčku na dalších deset let. Zelenobílí zároveň představili novou fotbalovou akademii, kterou založili ve středočeských Velvarech. První nábory proběhnou na začátku dubna.

Kromě něj přes zimu Ďolíček opustili brankář Viktor Budinský, jenž se vrátil z hostování do Sparty, Zoran Gajič či útočníci Jeslínek a Mikuš. Nečekaný byl pro Bohemians konec Tomáše Čížka, který ukončil smlouvu na vlastní žádost.

„Mrzí nás to, ale nedá se nic dělat,“ krčil rameny trenér Koubek. „Ode mě od začátku věděl, že jako zkušenější hráč už nebude hrát celé zápasy, že bude spíš plnit roli žolíka. Respektoval to, ale teď mám dojem, že už ho to přestalo bavit,“ vysvětlil.

V zimě do Bohemians přišli i kvůli novému hernímu stylu ještě krajní beci Ondřej Vrzal a Milan Nitrianský, ztráty v útoku má vyrovnat příchod Miroslava Markoviče. Jedničkou v bráně bude Martin Berkovec ze Slavie, který v Bohemians hostoval už v sezoně 2013/14.

„Ze soustředění má sice lehce poraněnou ruku, ale na start ligy bude připraven,“ věří trenér Koubek před nedělním duelem na Spartě.

Tam Bohemians pojedou bez Martina Haška, syna bývalého sparťanského fotbalisty i trenéra. Scházet bude též Siim Luts. „Teprve tento týden začal plnohodnotně trénovat,“ promluvil kouč o absenci estonského fotbalisty. „U Martina Haška, který má poraněné koleno, to vypadá na týdny.“

První domácí duel pak Bohemians odehrají o týden později proti Slovácku. Už na „perfektně připraveném trávníku“. „Naplno topíme od 3. února a splňujeme všechny hodnoty nastavené od Ligové fotbalové asociace,“ ujistil novináře Jakubowicz.

Situace z posledního podzimního kola, kdy se na nezpůsobilém terénu v Ďolíčku neodehrál zápas Bohemians proti Plzni a zelenobílí pak dostali pokutu 350 tisíc korun, už se prý opakovat nebude.