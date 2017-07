Boj o místo v Olomouci. Dravec Manzia piluje finální fázi

Po zimním příchodu z Dukly Praha se mu to nepodařilo, ač trenér Václav Jílek prohlásil, že na lavičku ho Sigma nekupovala. Ovšem dodal i B: místo v jedenáctce si musí vybojovat. Naskakoval jako žolík, ve 14 zápasech dal dvě branky, ale viděl i červenou kartu. Chuligáni Sigmy ho na venkovním zápase přivítali jako jedinou zimní posilu hloupými rasistickými urážkami. Pak se skoro pobil se soupeřem v domácím zápase proti Sokolovu. Držel ho pod krkem a hrozil pěstí. Jako reakce na nadávky.

Manzia přinesl do Olomouce živelnost, dravost. Jenže to hlavní mu při postupovém tažení Sigmy do první ligy chybělo. „Lepší řešení ve finální fázi,“ hodnotil Jílek. „Bidje má velmi dobrou techniku, je schopen se přes hráče dostat, ale pak mu chybí kvalita v přihrávce nebo zakončení. To dělá hráče velkým. Jsou to nejdůležitější a rozdílové věci. To nejsou úplně věci, které jsme ze dne na den schopni vylepšit. On o tom ví, my jsme ho sem s tím i brali.“

Jílek je s Manziou trpělivý a věří, že se mu to vyplatí. „Má potenciál, pracujeme na tom. U někoho je to skokovější, u někoho pomalejší. Hráči černé pleti to mají někdy trošku složitější. Věřím, že týmu má co dát. Koneckonců to i ukázal - zdobí ho rychlost. Půjde to nahoru.“

V přípravě se to tak zatím jeví. Manziu žene i konkurence. Z povedeného hostování v Ústí nad Labem se vrátil Pavel Moulis, další dravec.

V minulé sezoně dal deset gólů. Že mu forma vydržela, předvedl i proti Žilině, když střelu z rohu pokutového území báječně zakroutil do vzdálenější šibenice. Na křídlech na jaře pravidelně hráli Falta se Zahradníčkem, jehož Jílek zkouší i na pravé straně obrany.

Manziovou výhodou je, že nastupuje i na hrotu nebo pod ním, ale nejlépe se cítí na pravém kraji. Tam má Jílek z čeho vybírat. O flek bojuje i Buchvaldek.