Kordulu pořád něco bolelo, otravoval s tím jiné, zaznělo u soudu

Kordula podle žaloby v některých médiích naznačil, že sudí ve skutečnosti neřídila dnes už bývalá předsedkyně komise rozhodčích Damková, ale její životní partner Berbr, který k tomu však nemá žádné pravomoci. Svědci, kteří v polovině června před hodonínským soudem už vypovídali, hovořili také o ponižování rozhodčích a slovních útocích z Berbrovy strany.

U soudu dnes mimo jiné vypovídal bývalý prvoligový rozhodčí Robert Hájek. Podle něj Berbr na seminářích Kordulovi řekl, že by se měl zamyslet nad tím, jak prezentuje svůj zdravotní stav, jak ho rozebírá a jak se připravuje na utkání a prověrky. „Kritizoval mimo jiné i mě, jeho připomínky byly věcné a trefné,“ řekl Hájek.

Bývalý prvoligový rozhodčí a současný sportovní ředitel FK Příbram Michal Paták uvedl, že Kordulu pořád něco bolelo. Překládal se kvůli němu i termín fyzických testů, na který nakonec po dovolené ani nedorazil. Berbr podle něj Kordulovi na semináři řekl, aby kvůli svému zdravotnímu stavu přestal kolegy rozhodčí otravovat.

Obdobně se dnes vyjádřil i jihočeský rozhodčí Jan Jílek. „Obsahem sdělení bylo, aby obtěžoval své kolegy před začátkem utkání či během cest na utkání svým zdravotním stavem a že jeho omluvy nepůsobí profesionálně,“ uvedl Jílek.

Došlo i na tvrzení, že Berbr s Damkovou hovořili o rozhodčích z Moravy jako o Asiatech. Jílek uvedl, že to zřejmě nebylo myšleno vážně. Podle něj spolu rozhodčí na základě citace ze seriálu jen někdy žertují, když jedou na Moravu, že si vyjedou do Asie. „Ale není to myšleno nijak hanlivě, je to jen v žertu,“ uvedl Jílek.

Kordula není jediný, kdo je s Berbrem a Damkovou ve sporu. Žalobu podali i na Libora Kovaříka, jenž aféru odstartoval. Po něm požadují 800.000 korun a omluvu. Po dalším z kritiků bývalém reprezentantovi Ladislavu Vízkovi chtějí 100.000 korun a omluvu, po bývalém rozhodčím Tomáši Kovaříkovi chtěli omluvu. Pražský soud už v tomto sporu rozhodl ve prospěch žaloby, Kovařík ale chystal odvolání.

Soud v Hodoníně pokračuje odpoledne výslechem dalších svědků. Závěrečné řeči a rozsudek by mohly zaznít v první polovině října.