Nová štace brankáře Vaclíka? Benfica Lisabon, spekulují portugalská média

„Když jsme dělali přestup Martina Chriena z Plzně do Benficy, tak jsme téma Tomáše Vaclíka otevřeli, ale bez konkrétních dalších kroků a konkrétní nabídky pro Basilej či hráče,“ potvrdil hráčův manažer David Nehoda pro ČTK.



„Je možné, že v hledáčku je a ještě něco přeskočí, ale nyní není nic nového. Takže je to zatím spíše spekulace ze strany portugalských médií,“ míní Nehoda.

Portugalský deník Record dokonce informaci o Vaclíkovi a Benfice přinesl na titulní straně. Lisabonský gigant totiž shání náhradu za Edersona, který byl v minulé sezoně jasnou jedničkou, ale nyní ho za více než miliardu korun koupil Manchester City.

Deník však zároveň upozorňuje, že překážkou by mohla být částka, kterou Basilej za přestup českého brankáře požaduje. Vaclíka si Švýcaři údajně cení na deset milionů eur (asi 260 milionů korun).

„Basilej si samozřejmě Tomáše cení na relativně vysokou částku a je otázka, jestli potenciální zájemce ji bude ochoten zaplatit,“ dodal Nehoda.

Vaclík během posledního reprezentačního srazu připustil, že by ho lákala nová výzva. Na druhou stranu je spokojený v Basileji, kde má smlouvu až do roku 2021.

„Mám v sobě, že bych si chtěl vyzkoušet ještě lepší ligu. Ale nechci, aby to bylo na sílu a někam jsem se tlačil. Muselo by to dávat smysl ze všech stran, aby to bylo dobré pro mě, pro rodinu i pro oba kluby. Těch proměnných je hodně,“ řekl Vaclík.