Nutnost vyhrát na nás byla znát, přiznává třinecký hrdina Bedecs

„Ten roh byl nacvičený,“ řekl Bedecs. „Věděli jsme, že Vítkovičtí na zadní tyči nemají tak vysokého hráče, a přes něho jsme do toho chtěli jít. Iži dal dva nádherné centry a byly z toho dva góly.“

Bedecs zmínil Mateje Ižvolta, který nahrával na gól jemu i na druhý Pavlu Malcharkovi.

Díky dvěma přesným hlavičkám jste už v 18. minutě vedli 2:0. Pak jste hodně polevili. Co se stalo?

Chtěli jsme na soupeře vletět s tím, že dáme jeden dva góly. To vyšlo, ale bohužel najednou přišel útlum. Dostali jsme gól, a i když to možná někteří kluci nepřiznají, tíha nutnosti vyhrát na nás byla znát. Hru jsme najednou stavěli na obraně, i když jsme neměli.

A v obranné fázi vám to v této sezoně zatím skřípe, že?

Obrana je záležitost celého mužstva. My obránci chybujeme, ale bránit musíme všichni. Minulou sezonu na jaře jsme dostali jedenáct dvanáct gólů dohromady a teď už dvanáct. Raději to nechci ani počítat. Ale změnili jsme herní styl. Na jaře jsme hráli z bloku, zezadu na protiútoky. Teď se snažíme hrát útočněji, a s tím přiházejí i chyby.

Co říkáte tomu, že jste nejlepší střelec mužstva?

Odehráli jsme jen pět zápasů, to nic neznamená. Dříve v Senici jsem hrával ve středu zálohy a dal za sezonu třináct branek. Góly střílet umím, ale teď mám coby obránce jiné priority.

Neláká vás návrat do zálohy?

Když budu obránce a budeme vyhrávat, tak je jedno, kdo bude střílet branky. V obraně se mi líbí. Není co měnit.

Takže netoužíte být kanonýrem mužstva?

To vůbec. Doufám, že se chytnou i jiní hráči a pomůžou nám svými góly.

Poprvé v sezoně jste vyhráli. Povzbudí vás to?

Doufám, že ano. Ukáže se to v dalším utkání, kdy v sobotu hostíme Sigmu Olomouc. A to je s Baníkem nejsilnější mužstvo v lize.