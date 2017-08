V nezvyklém režimu za prvním cílem. Slavia vyrazila za postupem

Fotbal

Zvětšit fotografii Fotbalisté Slavie Jakub Jugas (vlevo) a Michael Ngadeu brání Nikolaje Signeviče z Borisova. | foto: Tomáš Krist, MAFRA

dnes 15:59

Borisov (Od našeho zpravodaje) - Bez Ščuka, Tecla či Alvira, kteří se do nominace nevešli, bez zraněných Sýkory s Hromadou odletěla fotbalová Slavia splnit první z letošních cílů. Odletěla do Běloruska, aby v odvetě proti BATE Borisov stvrdila postup do závěrečné fáze kvalifikace o Ligu mistrů. "Pozor, máme jen gól náskok," upozornil však trenér Jaroslav Šilhavý.

Když před pár dny los poslal Slavii proti běloruskému hegemonovi posledních let, slávistický boss Jaroslav Tvrdík oznámil. „Není lehkých soupeřů, ale nebudeme alibisti. Cokoli jiného než postup by bylo velké zklamání.“ Slavia si sice nevytvořila dostatečný náskok, ale když už vyhrála jen o gól, tak tím nejlepším možným výsledkem 1:0. V pohárové matematice je zásadní doma neinkasovat a venku skórovat. „Máme za sebou první zápas, jedna nula nic neznamená. Ale věříme, že uhrajeme dobrý výsledek. To znamená takový, který nám přinese postup,“ poznamenal slávistický kouč. Výprava odletěla do Minsku až v úterý odpoledne, hráči měli na sobě slušivá modrá trika s límečkem a světlé plátěné kalhoty. V dějišti utkání ani nebudou trénovat. Do Borisova se z hlavního běloruského města vydají až přímo na zápas. Slavia najela na neobvyklý pohárový režim, který využívají některé západoevropské kluby. Minulý týden před úvodním utkáním měl Šilhavý tiskovku už ráno, po ní byl trénink. Před odvetou tým trénoval rovněž dopoledne v Praze a do Běloruska letěl až po obědě. Tam už nebude mít žádné aktivity. Zažitá praxe je jiná, odlet ráno, odpoledne mediální aktivity, tisková konference a trénink v dějišti utkání. BATE Borisov - Slavia středa 19.00 (o přenosu jedná O2 TV Sport) první zápas 0:1

Rozhodčí: Pol van Boekel - Charles Schaap, Rob van de Ven (všichni Nizozemsko).

Předpokládané sestavy, Borisov: Sčerbickij - Baga, Gajdučik, Buljat, M. Voloďko - Kendyš, Dragun - Gordějčuk, Ivanič, Stasevič - Signěvič (Rodionov). Slavia: Laštůvka - Frydrych, Jugas, Deli, Bořil - Ngadeu - Van Buren, Hušbaeur, Rotaň, Danny - Škoda. Domácí zápas slávisté herně ovládli, pomohl jim k tomu rychlý gól i červená karta pro hostujícího obránce Jablonského. Druhou branku však přes vytrvalou převahu a několik šancí nevstřelili. Pro Borisov, který je běloruským mistrem nepřetržitě od roku 2006, to byl přijatelný výsledek. Dává mu přece jen naději na postup, i když slávisté ukázali, že jsou herně i kvalitativně výš. „Bude to těžký zápas, ale chceme strašně moc postoupit,“ řekl záložník Jaromír Zmrhal, kterému v den utkání bude čtyřiadvacet. Zmrhal k úvodnímu duelu před týdnem nebyl připraven, nastoupil však v sobotu v lize proti Teplicím (1:0), kdy kouč Šilhavý udělal sedm změn v sestavě. Lze předpokládat, že se vrátí ke složení z prvního duelu proti Borisovu. Záloha tehdy hrála ve složení Van Buren, Ngadeu, Hušbauer, Rotaň a Danny, na hrotu byl Škoda a v obraně Deli. „Pro nás je důležitý každý zápas, i ligový. Vždyť vítěz jde do Ligy mistrů přímo. Ale samozřejmě, že v kontextu toho, že sezona začíná a hrajeme o postup, má utkáni v Borisově velký význam,“ poznamenal Šilhavý. Pokud slávisté dobře rozehranou partii nepokazí, postoupí do závěrečného play off o Ligu mistrů. Tam už nebudou pod žádným tlakem, že „musí“. I v případě neúspěchu ve 4. předkole půjdou do základní skupiny Evropské ligy a na bonusech vydělají minimálně 148 milionů korun. Když se jim povede probít se do hlavní fáze Ligy mistrů, prémie za účast je 389 milionů korun (o financích v Lize mistrů čtěte zde).