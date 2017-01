Bari mi doporučil i Nedvěd, říká fotbalista Macek o novém působišti

Ta dopadla dobře a od úterka se tak český mládežnický reprezentant může zapojit do přípravy s Biancorossi, jak se klubu na pobřeží Jaderského moře přezdívá.

Jaká byla vaše první reakce, když jste se dozvěděl, že byste mohl odejít do Bari?Jenom pozitivní. Plán před sezonou byl jasný. Zůstat v Juventusu, trénovat s áčkem a hrát Primaveru (juniorská liga). V létě mě vzal trenér áčka podruhé do přípravy, všichni byli spokojení. V sezoně jsem s A-týmem absolvoval nějakých devadesát procent tréninků. Ale všichni víme, že Juventus je jeden z nejlepších klubů na světě, je tam obrovská konkurence a mám teprve devatenáct let, takže prosadit se je hodně těžké. Jaro v Bari mi může v růstu jenom pomoct.

Prý jste mohl jít do Serie B už v létě?

Slyšel jsem, že mě sleduje Hellas Verona. Zájemců bylo údajně docela dost. Ale Juventus řekl všem, že mě na podzim nepustí. Že tréninky s áčkem mi dají v růstu nejvíce. V lednovém přestupovém období ale přišla konkrétní nabídka a ta se všem líbila. Navíc se jedná jenom o půl rok, pak se vrátím do Juventusu.

Cítíte, že nastal pravý čas se posunout do mužského fotbalu?

Řekl bych, že ano. Kdybych zůstal, pořád bych trénoval s áčkem. Když se ale ozvali z Bari, všichni – i moje agentura Sport Invest – se shodli, že mě to může posunout.

S čím vás vyprovodil Pavel Nedvěd, který je v managementu Juventusu?

Probíralo se to s celým vedením, svůj názor mi řekl také Pavel. Hodně na něho dám. Doporučil mi to jako správný krok. Pro první kontakt s chlapským fotbalem na vysoké úrovni je to pro mě dobré místo.

Co jste si zjistil o svém novém působišti?

Mají výborného sportovního ředitele, jsou stoprocentně připravení, aby hráli Serii A. Loni jim postup utekl o kousek, letos zaspali začátek sezony, ale v závěru se dotáhli. Z druhé ligy postupují dva nejlepší a týmy od třetího do osmého místa hrají play-off. Bari je o skóre deváté. V Itálii je to tradiční klub, těžko se říkalo ne.

Sledujete Serii B? Jaká je její úroveň?

Má velký význam, v poslední době je enormní počet hráčů, kteří se po roce ve druhé lize prosazují v Serii A. Teď šel třeba Gagliardini do Interu Milán, sezonu předtím hrál ve Vicenze. Juventus zase čerstvě podepsal hráče z Ascoli na pět let. Serie B je pozorně sledovaná, pro mladé hráče je to zajímavá soutěž. Nejdůležitější je dostat se na hřiště.

Serie B startuje odvetnou část už tento víkend. Měl byste hrát už v Cittadele?

Nebránil bych se tomu. V plné přípravě jsem od 2. ledna, každý den jsem byl s áčkem. Po fyzické stránce se cítím dobře. Ale jdu do nového týmu, s jinými taktickými pokyny.

Prohlédl jste si soupisku?

Zatím jsem se na ni podrobně díval jenom kvůli výběru čísla. Se spoluhráči se seznámím na prvním tréninku. Od prvního tréninku chci dostat trenéra pod tlak, aby přemýšlel, že mě postaví. Vyloženě si mě přáli, takže příležitost určitě dostanu. Pak už to bude jenom na mně. Hrají uprostřed na jednoho defenzivního záložníka a dva krajní. Je mi jedno, na které straně budu.

Fanoušci Bari jsou prý hodně horkokrevní. Jste připravený na jinou mentalitu lidí než na severu v Turíně?

Je pravda, že tifosi Bari jsou hodně vášniví. Bývalý spoluhráč z Primavery mi říkal, že žijí fotbalem a za týmem stojí jak v dobrých, tak i ve zlých časech. Mají velký stadion pro skoro 59 tisíc diváků a minimálně z půlky se zaplní.

V Bari bývá i v lednu více než dvacet stupňů Celsia. Těšíte se?

Na to nejsem zvyklý, ale bude mi to vyhovovat. Teď je osm stupňů, ale všichni mi říkali, že teplo ještě přijde.

Na podzim jste se v Turíně stěhoval z akademie do vlastního bytu. Přesun do Bari byl hektický, že?

Je to změna, ale pokud půjde všechno podle plánů, v létě budu zase v Juventusu. Do Bari jdu jenom s myšlenkami na fotbal. Když se mi jaro povede, budu mít o to větší šanci v áčku.

Jakou jste tam měl pozici?

Už mě dobře znají, odehrál jsem také hodně zápasů v letní přípravě.

A nemrzí vás, že jste nedostal aspoň pár minut šanci třeba v italském poháru?

Přemýšlel jsem nad tím. Ale ještě jsem nebyl připravený. Kdybych byl, tak se podívám na lavičku. V Juventusu je to dvakrát těžší než jinde. Každé utkání chtějí vyhrát a nejlépe rozdílem třídy, aby ukázali v Itálii, kdo je jednička. S průběhem sezony jsou v Juventusu spokojení, hlavním cílem je vítězství v Lize mistrů. Všechno k tomu směřuje.