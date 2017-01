Barcelona sčítá platy, aby zjistila, kdy může dát Messimu novou smlouvu

Kdepak, jeden z nejlepších fotbalistů světa Barceloně neuteče, Messi má smlouvu do léta 2018. Ale klub by si rád devětadvacetiletého argentinského útočníka pojistil na další období. A co nejdřív.

Ve Španělsku před začátkem sezony vedení ligy schvaluje klubům rozpočty a pravidla nařizují, která část může jít na platy hráčů. Zádrhel je v tom, že pokud by Barcelona kontrakt vylepšila, nemusí se do „platového stropu“ vejít.

Týmové hvězdy číslo dvě a tři, Messiho útoční parťáci Neymar a Luis Suárez mají smlouvy až do roku 2021, takže s nimi momentálně nelze hýbat.

„Klub musí situaci analyzovat s chladnou hlavou,“ řekl výkonný ředitel, jehož citaci převzala zahraniční média. „U nás v Barceloně výdaje na mzdy nemůžou přesáhnout sedmdesát procent a proto musíme čísla sečíst.“

Messi podle zahraničních médií vydělává 22 milionů eur (600 milionů korun) ročně čistého, podobné částky pobírají i Suárez s Neymarem. Rozpočet klubu na současný ročník se uvádí 695 milionů eur (asi 19 miliard korun).

Barcelona podle anglického deníku The Guardian dává na platy hráčů druhou nejvyšší sumu ze všech klubů světa, nejvíc vyplácí Manchester United. Podle posledního údaje společnosti Global Sport Salary survey je průměrný plat barcelonského fotbalisty v přepočtu asi 190 milionů korun ročně.

Aby Barcelona mohla zvýšit výdaje na platy, bude muset zvýšit příjmy. Buď prodejem hráčů, či vyššími částkami od partnerů.

Od příštího ročníku začne platit nová sponzorská smlouva s japonskou společností Rakuten, která za propagaci zaplatí 55 milionů eur (1,5 miliardy korun). Jde o nejvyšší sponzorskou smlouvu ve sportu.

„Chceme mít v týmu nejlepší hráče, ale musíme taky používat zdravý rozum,“ zdůraznil Grau.

Messi je vůbec ten nejlepší, bez něj je Barcelona znatelně slabší. Například za poslední týden ve dvou pohárových zápasech proti Athletiku Bilbao a v lize ve Villarrealu dal celkem tři branky a všechny nádherně z přímých kopů. Především díky němu Barcelona postoupila do čtvrtfinále a ve Villarrealu získala aspoň bod.