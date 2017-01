Znechucení, nesmysly obřích rozměrů. V Barceloně zuří kvůli sudímu

V lize má tříbodovou ztrátu na Real Madrid, který odehrál o zápas méně. A na nedělní souboj na hřišti čtvrtého Villarrealu, kterým ve Španělsku začne druhá část ligové sezony, se Barcelona příliš dobře nenaladila.

V Bilbau jí nevyšel první poločas, rychle prohrávala o dva góly a i když se po poločase zmátořila, dokázala jen snížit díky krásné střele Messiho z přímého kopu. Domácí sice dohrávali bez dvou vyloučených, ale tlak v závěrečné čtvrthodině dokázali ustát.

„V první půli jsme nepodali náš nejlepší výkon a oni využili své šance. Pak jsme byli lepším týmem,“ říkal Piqué.

„Jestliže má soupeř dva vyloučené, znamená to, že nás mohl zastavit jen za pomoci faulů. Škoda, že jsme nedosáhli aspoň na remízu. Ale je to otevřené, do odvety jsem optimista.“

To bylo od barcelonského stopera rozumné hodnocení, ale poté jak je u něj zvykem, mluvil ironicky, kritizoval soupeře i rozhodčí. Pravdou je, že sudí Barcelonu poškodil.

Fernandez Borbalán, který před dvěma lety řídil i šlágr české ligy Sparta - Plzeň (0:2), chyboval v závěru poločasu, když za faul Etxeity na Neymara nenařídil pokutový kop.

Jako faul měl podle analytiků posoudit i souboj Piquého s domácím brankářem Iraizozem. A neviděl úder Adurize do krku Umtitiho, za který měl domácího útočníka vyloučit. Sečteno, dvě penalty a červená karta v prvním poločase pro Barcelonu. Nic z toho se však nestalo.

„Na Neymara jasná penalta. A od jejich brankáře na mě to faul byl taky, takže druhá penalta,“ zlobil se Piqué.

„Ale dobře víme, jak to funguje. Chceme hrát fotbal a ne ruletu, což je přesně to, co tady vyvolávají rozhodčí. Viděl jsem o den dřív zápasu Realu Madrid proti Seville...Doufám, že se rozhodčí zlepší,“ prohlásil Piqué ironicky.

Pro barcelonský deník Mundo Deportivo píše o znechucení nad výkonem Borbalána. „Co předvedl, je záhadou. To byly nesmysly obřích rozměrů.“

Penalty?! Neymar vs Etxeita a Piqué vs Iraizoz.

Piquého spoluhráči tak tvrdí nebyli. „Nerad mluvím o rozhodčích, ale nebyl to jeho nejlepší večer. Ale samozřejmě i hráči mají špatné zápasy,“ poznamenal záložník Ivan Rakitič.

„Někdy rozhodl správně, jindy ne,“ pronesl shovívavě kapitán Andres Iniesta. „Byl to tvrdý a těžký zápas jako na San Mames vždycky.“

V Barceloně přes vánoční svátky nemohl panovat klid. Podzim sice mužstvo zakončilo výhrami nad Espaňolem a v Pamploně, ale předchozí tři remízy včetně El Clásika či prohra ve Vigu vnesly do klubu nervozitu.

Prohra v Bilbau nemusí nic znamenat, Barcelona má příští týden k dispozici domácí odvetu a do čtvrtfinále pořád může postoupit. Ale neméně důleitý bude i nedelní duel ve Villarrealu...