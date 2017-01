Chceme gólovou technologii, volá Barcelona poté, co ji sudí poškodili

Brazilský útočník Neymar se ve vzteku nechal unést, na svůj účet na instagramu umístil fotografii z utkání na Betisu, jak domácí Mandi vykopává míč za brankovou čárou, a k ní napsal posměšný vzkaz. Vzkaz vedení ligy, aby zvýraznil, že Barcelonu zase obrali sudí.

„Kdyby jen v lednu rozhodčí nechybovali v neprospěch Barcelony, byla by první v tabulce,“ píše probarcelonský deník Mundo Deportivo.

Barcelona ve španělské lize klopýtla, v neděli na hřišti Betisu Sevilla jí bod za remízu 1:1 zachránil Luis Suárez v poslední minutě. „Dali jsme dva góly, ale počítali nám jen jeden,“ postěžoval si ředitel klubu Javier Bordas.

Barcelona dala gól už dřív, než se trefil Suáret. Střelu Jordi Alby vykopl z brány Mandia a sudí nepostřehli, že už to bylo za brankovou čárou. V tu chvíli by bylo vyrovnáno a do konce utkání by chybělo přibližně patnáct minut.

„Po zápase jsem viděl fotografii a povím vám, co jsem říkal vždycky: Rozhodčí potřebují pomoct. Ať už je to videotechnologie nebo cokoli jiného, ale ať něco mají k dispozici. A je jedno, jestli jejich verdikty jdou proti nám nebo jsou pro nás,“ prohlásil trenér Luis Enrique.

„Míč byl metr za čárou,“ řekl útočník Luis Suárez.

„Byla to opravdu velká chyba, ale nemůže za ni kritizovat rozhodčí. Pokud bychom měli gólovou technologii, nestala by se,“ poznamenal krajní obránce Aleix Vidal.

Gólovou technologii zavedlo vedení soutěží už dřív v Anglii, v Itálii i v Německu. Kamery, které hlídají brankovou čáru, instalují speciální týmy i pro zápasy v Lize mistrů.

Systém funguje na principu Jestřábího oka známého z tenisu. Vyhodnotí situaci a pošlou zprávu rozhodčím. Ti mají na ruce speciální hodinky, které ve sporný okamžik ukážou, jestli padl gól nebo nikoli.

„Rozhodčí to mají opravdu těžké, jsou to jen lidi a nemohou ve všem rozhodnout správně. Jsem samozřejmě pro všechno, co by jim pomohlo,“ nechal se slyšet trenér Betisu Victor Sánchez.

Světový fotbal pomalu startuje s projektem videa, ale všechno je na začátku cesty. Začne se sice už teď v únoru, ale zatím jen nanečisto. Sudí nebude moci podle videa rozhodnout a nebude s ním ani ve spojení. Ale všechno se po zápase vyhodnotí. Video tedy zatím nebude mít vliv na průběh utkání. Do testovacího režimu se přihlásilo Česko.

Získané poznatky se budou předávat nezávislému výzkumnému institutu pod IFAB. Až po skončení testů IFAB a FIFA rozhodnou, jestli videorozhodčího do fotbalu pustí, nebo ne. Česká asociace ani zástupci českých profesionálních soutěží o tom nerozhodují.

Technika by sudím pomáhala pouze ve čtyřech vybraných případech, které „mění vývoj utkání“.

Při gólech. Jestli brance nepředcházel ofsajd, míč v zámezí, nebo jiný prohřešek proti pravidlům.

Při pokutových kopech. Jestli byl nesprávně odpískaný, nebo naopak neodpískaný. Případně jestli k provinění došlo uvnitř, nebo mimo pokutové území. Což byl případ středečního duelu v Japonsku.

Červené karty. Kontrola situací, kdy byla udělená červená karta přímo. Nebude se řešit vyloučení po druhé žluté kartě.

Chyba při identifikaci hráče. Aby karty dostali opravdoví viníci.

Video zatím sudí využili na prosincovém mistrovství světa klubů a dokonce díky němu některé sporné momenty rozhodli správně.