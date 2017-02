Nic jsem neudělal, hájí se Suárez. Barcelona chce vyloučení zvrátit

Luis Suárez byl strůjcem postupu do finále Španělského poháru, Atlétiku Madrid dal ve dvou zápasech dva góly a výrazně tak přispěl k celkovému skóre 3:2 pro Barcelonu.

Jenže v závěru úterní odvety na Camp Nou (1:1) během tří minut dostal dvě žluté karty. Vyloučení ho automaticky vyřazuje z květnového finále, soupeřem bude Vigo či Alavés.

„Druhá žlutá karta? Vždyť to žádný faul nebyl,“ řekl Suárez v rozhovoru pro Gol TV. Barcelona se proti vyloučení odvolala. „Neudělal jsem absolutně nic. Doufám, že odvolání bude vyhověno.“

Ale no tak Luisi... Když před třemi lety na světovém šampionátu kousnul do ramene italského obránce Chielliniho, tvrdil: „Nevybavuju si, že bych někoho kousnul. Narazil jsem mu do ramene, protože jsem k němu běžel. To se ve fotbale stává.“ Disciplinární komise to viděla jinak, Uruguayec nesměl čtyři měsíce hrát fotbal.

Po zhlédnutí záznamu z utkání proti Atlétiku jeho slova o tom „že jsem nic neudělal“ vyznívají podobně směšně. Suárez v souboji na polovině hřiště předloktím trefil protihráče Kokeho do krku. Ne nijak silně, ale faul to rozhodně byl. A rozhodně na žlutou kartu.

„Druhá žlutá karta byla něco, pro co nemám vysvětlení. Ale už jsme si zvykli,“ reagoval Suárez ublíženě.

Barcelonu v předchozích týdnech sudí poškodili, v pohárovém utkání v Bilbau rozhodčí Borbalán pro ni neodpískal dva pokutového kopy a nevyloučil domácího střelce Adurize, který udeřil Umtitiho.

V ligovém utkání proti Betisu zase neviděli, že míč po střele Jordiho Alby už byl za brankovou čárou, což však byla na posouzení velmi obtížná situace.

Barcelona je na verdikty sudích, které jdou proti ní, vysazená. Za vším vidí spiknutí a zákulisní vliv Realu Madrid. V poslední době to však víc jiskří v jejich zápasech s Atlétikem, v semifinálové odvetě rozhodčí Jesus Gil Manzano udělil osm žlutých a tři červené karty.

Vedle Suáreze byl vyloučený jeho spoluhráč Sergi Roberto a hostující Carasco. Sudí Atlétiku neuznali regulérní gól pro domnělý ofsajd, ale pak hlavní pro hosty odpískal spornou penaltu, kterou Gameiro za stavu 1:0 pro Barcelonu neproměnil.

K vyloučení Suáreze sudí Manzano v zápise uvedl, že domácí útočník udeřil soupeře „bezohledně rukou do hlavy“. Barcelona se druhý den proti druhé žluté kartě odvolala.

„S odvoláním souhlasím, ale vzhledem ke zkušenostem nevidím velkou šanci, že by to vyšlo,“ řekl barcelonský trenér Luis Enrique. „Je pro mě frustrující, když můj hráč přijde o finále, ale ve fotbale se to stává. Rozhodčí měl prostě pocit, že si Suárez i Sergi Roberto druhé žluté karty zasloužili.“