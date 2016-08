Baníku se daří. Ani Petržela tak dobrý vstup do národní ligy nečekal

Ostravský trenér Vlastimil Petržela přiznává, že před sezonou nevěřil v nynější počet bodů.

„Měl jsem z úvodu obavy. A oprávněně,“ prohlásil. „Vždyť naše mužstvo je spolu čtyři týdny. Je zázrak, že jsme nahoře. Hráči se přece jen musejí sehrát, zvyknout si na sebe. I kondiční rozdíly mezi nimi jsou.“

Ostravský záložník Petr Nerad potvrdil, že se tým skládal pomalu. „De facto se lepil až do prvního kola. Ale kluci, kteří přišli, jsou tak kvalitní, že to, jak si vedeme, zase takové překvapení není. Pasovali jsme se do role favorita. S deseti body musíme být spokojení.“

Petržela připustil, že jeho obavy ze startu ligy pramenily i z toho, že jen těsně před ním přišli do týmu tři hráči, kteří jsou v základu – stoper Tomáš Zápotočný, levý obránce Tomáš Hučko a záložník Bronislav Stáňa. „Hučka znám, takže jsem hned věděl, že ho chci, když se ta možnost objevila,“ podotkl kouč. „Tušil jsem, že budeme dobří, ale až se dáme pořádně dohromady. Až se mladí a starší hráči vzájemně propojí a poznají.“ Čím to, že se týmu start vydařil?

„Naštěstí je v mužstvu taková bezvadná atmosféra, že se nedostatky tolik neprojevují. Pokud by v týmu byli nějací vychcánci, byl by problém. Ale kluci stojí při sobě a snaží se pomoci si navzájem.“

Kouč si u většiny hráčů všiml i toho, že ani nechtějí jezdit domů, byť mají volno. „Když se takto sžijí, je to velká pomoc. Oni opravdu k tomuto klubu cítí velkou zodpovědnost.“ Svědčí to o úspěšně pokračující stabilizaci Baníku?

„Víme, co se v klubu stalo, jaká byla situace, ale Baník se nastartoval od nuly. A klobouk dolů před fanoušky. Na druhou ligu jich chodí více než na tři čtvrtiny prvoligových stadionů. I to mě sem lákalo, spolu s cílem vrátit Baník, kam patří – do první ligy.“

Čeho si Petržela v dosavadním průběhu ligy nejvíce cení?

„Výborné utkání jsme odehráli s Třincem (2:1), to byl tlak jako z papiňáku a toho jsme schopni. Měli jsme tak hrát i minule s FrýdkemMístkem (2:1), ale tentokrát jsme na to asi neměli. Naštěstí se fotbal hraje na góly, takže jsme ten zápas bodově zvládli, což je pro nás klíčové.“

Petržela označil za dobrý i úvodní duel ve Znojmě (1:1).

„Táhli jsme utkání až do konce. Bezvadně jsme zvládli i zápas v Ústí nad Labem (3:0), i když tam jsme ze začátku chybovali. To ještě musíme vychytat.“

Nerad tvrdí, že úspěšný start sezony dává mužstvu klid do další práce. „Teď navíc máme pauzu, když zápas s Opavou je přeložený (na 14. září od 19.00 – pozn. red.). Potrénujeme a připravíme se na Vlašim.“

Na jejím hřišti Baník nastoupí 10. září od 16.30. Tento pátek ho od 16.30 čeká v Bohumíně přípravný duel s prvoligovou Karvinou.

„Máme na čem stavět, ale pořád máme i co zlepšovat,“ uvědomuje si Petr Nerad. „Zatím předvádíme i hezký fotbal pro lidi, dáváme dost gólů. Ale musíme být ještě lepší.“