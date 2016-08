Baník se protlačil před Opavu do čela národní ligy

Mám rád balon na noze Potřebuje zrychlit! Má nadváhu! Takto ostravský trenér Vlastimil Petržela hovoří o záložníkovi Petru Neradovi. Ostatně kouč nešetří žádného hráče. A Nerad se mu za všechny výtky v sobotním utkání s Frýdkem-Místkem „odvděčil“ dvěma góly, byť není žádným střelcem. „Jak se říká, i slepá veverka najde oříšek,“ usmál se dvaadvacetiletý Nerad. „On se směje furt, parchant jeden,“ řekl trenér Petržela. „Jinak než vyšklebeného jsem ho neviděl. Je to kluk, který si jde zahrát fotbal. Nepociťuje žádný tlak.“ Kouč dodal, že Nerad sobotní duel odehrál velmi dobře. „Je to chytrý fotbalista. Při těch gólech zachoval chladnou hlavu. Jsem rád, že to vzal na sebe.“ Petře, jaké byly ty dva góly z vašeho pohledu?

Věděli jsme, že soupeř hraje vysokou obranu, takže jsme se snažili dávat balony za ni. Z toho pramenil první gól. Výborně mě našel Ondra Chvěja, šel jsem na branku sám. Při druhém jsem si křiknul na Broňu Stáňu, ten mi míč vrátil a moje střela naštěstí zapadla k tyči. Co pro vás ty góly znamenají?

Každý gól potěší. Pro mě jsou ale důležité i proto, že takové dva roky jsem se fotbalovou kariérou tak nějak potácel. Neměl jsem nikde stálé místo. Pak se ozval Baník. Mám šanci znovu se nastartovat a pomoci vrátit Baník do první ligy. Zatím vše šlape, jak má. Proti Frýdku-Místku jste nejen rozhodl, ale rozehrával jste standardní situace a tvořil hru. To vám sedí?

Takovou roli jsem zastával od mládí, ať už v Bohemce, nebo i v nějakých zápasech v Jihlavě. Nebojím se toho, mám rád balon na noze, když mohu tvořit. Trenér Petržela vás po utkání pochválil, ale má k vám i výhrady, jak určitě víte.

Jo, to jo. Na všem pracujeme. Dneska to vyústilo v ty dva góly a ve vítězství. Takže už jste rychlejší?

To zatím ne, na to je ještě času dost, ale nikdy v životě nebudu nějaký sprinter. Nikdy jsem na hřišti nebyl ani vyložený maratonec. Vím, že jsem trochu vych..., když to řeknu neslušně. Pokud nemusím, tak tam neběžím. Tím trenéra Petrželu nepotěšíte.

To jsem poznal, hned když jsem přišel. Ale věřím, že najdeme společnou notu a všichni, celé mužstvo, dovedeme Baník do první ligy, což si každý přeje.