Neuznaný gól Baroše i další sporná ruka. Sudí pak zvýhodní bránící tým

Jak posoudit hraní rukou ve fotbale je možná jasná pravidlovému expertovi, ale pro fanoušky je výklad často nejednoznačný. V prvním momentu se posuzuje jestli šlo o úmyslné hraní rukou.

„O úmyslné hraní rukou se jedná, jestliže hráč se míče dotkne nebo jím zahraje rukou nebo paží, aby získal výhodu,“ píše se v pravidlech.

Při posuzování, zda se jedná o úmyslnou hru rukou, musí být vzato v úvahu následující: pohyb ruky proti míči, vzdálenost mezi hráčem a soupeřem s míčem, poloha ruky neznamená, že nutně se jedná o přestupek atd-

Zvlášť se posuzuje sporné hraní rukou v pokutových územích a to jsou přesně situace, které nastaly na vítkovickém stadionu.

Barošova ruka

Domácí útočník Milan Baroš se 22. minutě po nákopu Bredy vydal do pokutového území, kde sváděl souboj se slávistickým brankářem Janem Laštůvkou. Ten byl však u míče o setinu dřív. Jenže míč vyrazil přímo do Barošovy ruky, který pak skóroval. Sudí Příhoda hru přerušil a gól neuznal.

Proč, když šlo u neúmyslnou ruku, která pokračovala v přirozeném pohybu? Proč, když po Laštůvkově zásahu ji míč trefil zblízka a Baroš neměl možnost uhnout?

Domácí útočník však získal výhodu, to za prvé. Za druhé byla ruka sporná, tím pádem by byl sporný i gól. Aby se těmto dohadům předešlo, pravidla říkají, že zahraje-li rukou útočící hráč v pokutovém území a získá výhodu, jedná se o přestupek. Bylo by nefér uznat branku po takovéto situaci.

„Záleží na posouzení rozhodčího. Prostě písknul mi ruku, nedá se nic dělat, pro nás škoda,“ říkal Baroš, aniž by si stěžoval.

Šindelářova ruka

V 37. minutě hostující Jan Bořil centroval do pokutové území Baníku, domácí obránce Denis Granečný odkopl míč tak nešťastně, že trefil ruku spoluhráče Martina Šindeláře. Slávisté, kteří situaci viděli, vykřikli: ruka. Sudí Příhoda gestem ukázal: hrajeme dál.

U této situace nelze uplatnit výjimku pravidel, že přestupek není, pokud si hráč při odkopu nastřelí vlastní ruku.

Šindelář vlastně zastavil míč, který směřoval ven z vápna, tudíž Baník žádnou výhodu nezískal. Šlo rovněž o spornou situaci, takže pokud by rozhodčí odpískal přestupek, byl by pokutový kop rovněž sporný.

Proto i tady lze uplatnit výklad pravidla, že lze zvýhodnit bránícího hráče, pokud je hra rukou v pokutovém území sporná. I tady byly pochybnosti, zda šlo o úmyslnou ruku.

Všechno ještě bude zkoumat komise rozhodčích, jejich verdikt se očekává v pondělí v podvečer.