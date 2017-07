Nejtěžší soupeře v přípravě, řekl po prohře s AEK Atény kouč Baníku

Jeho slova se potvrdila. Tým AEK Atény, který se na kempu v polských Kielcích připravuje na předkolo Ligy mistrů, zdolal Baník 3:1.

„Pro nás to byla taková předgenerálka. Soupeř je hodně kvalitní, možná až moc kvalitní na úroveň naší ligy. Ale tím lépe,“ prohlásil ještě před výkopem Kučera, který do Polska nevzal lehce zraněné Milana Baroše a Petra Vaška.

Do utkání vstoupili lépe Kučerovi svěřenci. Po čtvrthodině hry předvedli smrtící brejk – Stáňa prošel s balonem přes půl hřiště, posunul ho na Jakuba Šašinku, který přízemní křížnou ranou vstřelil ve čtvrtém přípravném duelu svůj čtvrtý gól. Jenže Řekové vyrovnali už za dvě minuty a do konce první půle přidali ještě jednu branku.

„Ukázalo se, že jsme hráli s doopravdy kvalitním soupeřem. Hráči si vyzkoušeli, jaké to je hrát s týmem předkola Ligy mistrů. Je to jiná kvalita. Ale musím říct, že kluci to především v prvním poločase zvládli výborně,“ uvedl trenér Baníku. „Měli jsme tam zajímavé situace na dohrání,“ zmínil Kučera třeba moment z 23. minuty, kdy Šašinkovi scházelo ke druhé brance velmi málo.

Ve druhém poločase Řekové ještě přidali. „Soupeř vystřídal v poločase dost hráčů, my jen jednoho. Proto jsme nebyli tak nebezpeční jako v prvním. Určitě se na tom podepsala i větší únava na naší straně,“ přiznal Kučera. „Ve druhé půli jsme se do útočné fáze moc nedostávali a soupeři jsme nabídli individuálními chybami a hromadící se únavou další šance.“

Branka však padla už jen jedna. Po Šindelářově zákroku odpískal sudí proti Baníku už druhou penaltu, kterou v 80. minutě Portugalec Almeida proměnil.

„Utkání nám ukázalo slabiny, ale třeba i to, v čem by to naopak mohlo fungovat. Od toho se můžeme odrazit v posledním bloku přípravy. Je to dobré měřítko hrát s tak silným soupeřem,“ dodal Kučera.