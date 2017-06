Ostravský kouč Kučera věří, že se Baroš připojí k týmu co nejdříve

Zatím tým rozšířili stoper Martin Šindelář ze Sigmy Olomouc, záložník Tomáš Hykel z Frýdku-Místku a hráči, kteří se vrátili z hostování. Na zkoušku přišel srbský záložník Luka Sindjic z FK Novi Pazar

Baník rozjel přípravu na novou sezonu, opět už prvoligovou, dnes v Šilheřovicích.

„Rád bych, aby tým byl pohromadě do našeho odjezdu na soustředění do Kroměříže, což bude příští týden. Ale nevím, jestli to vše zvládneme,“ řekl ostravský trenér Radim Kučera.

Věří, že příští týden s k mužstvu připojí i Milan Baroš, jenž by měl smlouvu s klubem podepsat zítra. „Tento týden individuálně trénuje se svým kondičním trenérem v Praze. V pátek s ním mám schůzku, takže se budeme domlouvat,“ řekl Kučera.

Fotbalisté ostravského Baníku zahájili přípravu v Šilheřovicích. Do přípravy Baníku Ostrava se zapojil také stoper Martin Šindelář (vpravo), který přišel z Olomouce.

Jména dalších možných posil neprozradil. Jen dodal, že Ostravští stále hledají ještě středního obránce, defenzivního, středního a levého záložníka a útočníka.

Jaký měl kouč dojem z dnešního svého prvního tréninku?

„Bylo znát, že se hráči chtějí ukázat v co nejlepším světle. Byl tam takový entuziasmus, bojovnost, ale i taková křeč, hodně ztráceli míče, chybovali.

Věřím však, že se to bude zlepšovat. Musíme se navzájem pochopit, což je také úkol tréninků. Musím hráčům vysvětlovat, co po nich chci.“

Šéfové klubu udrželi srdcaře a nejlepšího střelce mužstva v minulé sezoně Tomáše Mičolu. A novou smlouvu by měl podepsat také stoper Tomáš Zápotočný.

„Uvidíme, kdo ještě přijde, jednáme. Těch hráčů je více,“ uvedl sportovní ředitel klubu Dušan Vrťo.

Hostování skončilo Lubomíru Urgelovi (Karviná), Petru Neradovi (Jihlava) i Tomáši Hučkovi (Žilina).

Jako největší ztráta se jeví odchod krajního obránce Hučka. „Jsme ale schopni nahradit ho z vlastních zdrojů, ať už Helešicem, nebo Granečným,“ řekl Vrťo.

Individuálně se zatím připravují Tomáš Mičola a Arťom Mešaninov, kteří byli v závěru jara zranění.

„Za šest dnů bych už mohl naplno trénovat,“ doufá Mešaninov, který byl na operaci ramena. Tomáš Mičola odhaduje pauzu po tom, co měl poraněné vazy v kotníku, ještě na tři týdny.

Nový není v Baníku jen trenér, ale celý realizační tým. Asistentem trenéra Kučery jsou Bronislav Červenka, Ivo Gregovský, Petr Samec a trenérem brankářů je Vít Baránek. Až na Kučeru a Gregovského všichni už dříve v Baníku působili ať už jako hráči, či trenéři.