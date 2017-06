Baník naplánoval letní přípravu, soustředění bude v Kroměříži

„Celou první etapu letní přípravy absolvujeme v Šilheřovicích. To znamená úvodních deset dnů,“ řekl sportovní ředitel Baníku Dušan Vrťo. „Trávník na Bazalech totiž potřebuje nějakou dobu na nutnou revitalizaci,“ vysvětlil.

Na devítidenní soustředění vyrazí baníkovci koncem června do Kroměříže. „Vyhovuje nám to tam, máme tam ideální podmínky k přípravě i regeneraci. V blízké dostupnosti jsou i dobří soupeři pro přípravu. Měli bychom se tam utkat se Slováckem, Trnavou a Znojmem,“ poznamenal Vrťo.

Přípravu pak Baník zakončí v domácím prostředí, trénovat bude na Bazalech. S týmem už však nebude pokračovat útočník Ľubomír Urgela. Sedmadvacetiletý forvard se po hostování vrací zpět do MFK Karviná. „Skončilo mu hostování, vrací se do svého kmenového klubu Karviné. My mu děkujeme za odvedené výkony a přejeme štěstí v další kariéře,“ podotkl Vrťo.

Otázkou nadále zůstává, kdo po přesunu Vlastimila Petržely do role poradce klubového majitele Václava Brabce povede ostravský Baník jako trenér. „Čas nás aktuálně nějak netlačí. Máme necelé tři týdny do začátku přípravy, kterou už pochopitelně nový trenér zahájí. V tomto mezidobí chceme přivést nového kouče,“ zopakoval sportovní ředitel klubu.

V zákulisí se proslýchá o příchodu trenéra Radima Kučery, který v předchozích dvou sezonách vedl druholigové Znojmo.

Podle Deníku je bývalý hráč Olomouce, Opavy nebo německého Bielefeldu s vedením ostravského klubu na spolupráci podle všeho ústně dohodnut. Třiačtyřicetiletý trenér Kučera, který své angažmá ve Znojmě ukončil, s ostravským klubem jednal a nyní je na dovolené.