Jsme pod tlakem, přiznal po plichtě v derby ostravský obránce Breda

Čím to je, že se Baníku hlavně herně nedaří? „Nevím,“ pokrčil rameny Breda. „Jsme pod tlakem. Vzadu se bojíme, že uděláme chybu. Vůbec nám to nešlape.“

Ostravští by přitom měli být v klidu, vědomi si své síly i bodové převahy. Místo toho působí rozklepaně a nejistě.

Minulý zápas trenér Vlastimil Petržela změnil sestavu, odpočívat nechal mimo jiné opory, záložníky Roberta Hrubého a Martina Suse, jehož přece jen poslal do hry v 68. minutě za stavu 1:2.

Petr Breda odmítl, že by vliv na výkony mužstva mohly mít změny v sestavě. „Každý, kdo je v Baníku, musí hrát na sto procent, takže je jedno, kdo je na hřišti, jaká je sestava.“ Takže, jak se nynější křeče zbavit? „Sobotní výhrou,“ prohlásil Breda rezolutně.

„Musíme teď podat takový výkon, abychom Sokolov porazili. Zvládnout už musíme všechny tři zbývající zápasy. Ale je nám jasné, že Sokolov bude hrát o záchranu stejně usilovně jako Vítkovice.“

Baník má postup pořád ve svých rukách. Jenže nutně potřebuje vyhrát dva ze zbývajících tří zápasů – se Sokolovem, v Olomouci a doma se Znojmem. Opava ještě narazí na Varnsdorf, Sokolov a Olomouc.

„Víme, že furt je to na nás,“ potvrdil Petr Breda. „Nemůžeme koukat, jak hraje někdo za námi, ale jak hrajeme my. Musíme podávat takové výkony, abychom vyhráli a postup, který je tak blízko, neztratili.“

Dnešní duel se Sokolovem od 17.00 bude mít Baník o to složitější, že mu chybí opora obrany, kapitán Tomáš Zápotočný, jehož sudí v minulém kole s Vítkovicemi vyloučil, když ke konci utkání stáhl unikajícího Mariána Kovaříka.

Dobrá zpráva pro Baník je, že Zápotočný dostal trest jen na jedno utkání.

„Bude to zásah do sestavy,“ potvrdil Breda. „Tomáš organizuje a diriguje naši hru. Uvidíme, co s tím trenér udělá.“ Vlastimil Petržela neprozradil, jak obranu bez Zápotočného složí. „Variant máme víc,“ řekl.