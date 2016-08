Debutant Chvěja: Ve druhé lize je potřeba více síly

A nahrál na první gól Petru Neradovi. „To mi hodně pomohlo,“ připomněl akci ze 17. minuty. „Viděl jsem tam Neryho, pěkně si zaběhnul za obranu, tak jsem mu to tam poslal a on fantasticky vystřelil.“

Byl Chvěja hodně nervózní? „Nervy jsou vždycky, ale když utkání začalo, už jsem na to nemyslel a snažil se hrát co nejlépe.“

Mladý záložník proti Frýdku-Místku nahradil zraněného dříče Tomáše Mičolu, který má od utkání v Ústí nad Labem potíže s třísly a bude chybět ještě bezmála tři týdny. „Snad se mi podařilo Tomáše zastoupit, když mi trenér dal šanci,“ řekl Chvěja, jenž je v reprezentaci do 19 let.

Na hřišti o sobě dával vědět, byl hodně aktivní. „Tak se snažím hrát pořád, a jestli to bylo až tak vidět, tak jsem rád.“ Chvějovu bojovnost ocenil i trenér Vlastimil Petržela. „Rval se, dokud to šlo, dokud mu síly stačily, ale kdyby byl zdravý Mičola, více by na hrotu pomáhal Urgelovi.“

Ondřej Chvěja přiznal, že nevěděl, co má od prvního zápasu v národní lize čekat. „Je to velký rozdíl oproti devatenáctce. Tam mě nikdy nechytily křeče, zatímco tady jsem je cítil už v sedmdesáté páté minutě. Musím více trénovat.“

A potvrdil, že druhá nejvyšší soutěž je i mnohem rychlejší. „Hlavně je v ní potřeba více síly, každý souboj je těžký.“

Chvěja v týdnu před utkáním prodloužil s Baníkem smlouvu o další čtyři roky, do konce června 2020.

„Je to další z našich talentovaných hráčů,“ uvedl sportovní ředitel Baníku Dušan Vrťo. „Během minulých měsíců nás přesvědčil o svých fotbalových kvalitách, takže se dostal do áčka. Teď je jen na něm, aby poctivou prací a přístupem k tréninku svoje dispozice naplno zúročil. O své místo se musí i nadále poprat.“