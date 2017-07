Je tu Barošův třetí ostravský návrat. Do Baníku vnesl osobitost

I když Baroš za předchozího majitele neodcházel z Baníku v nejlepším, znovu je zpátky. Nejméně na rok. V Ostravě, odkud vyrazil do Liverpoolu za velkou kariérou, by teď rád ukončil kariéru.

Takže poslední rok? Leccos naznačují jeho slova: „S Baníkem se chci zachránit, dát nějaký gól a užít si poslední rok. Hlavně musíme být pokorní.“

On má být důležitým pomocníkem při návratu klubu do ligy po roční odmlce. „Je to ikona,“ říká záložník Robert Hrubý. „Je to znát na tréninku. Pro mladé kluky je motivací, aby se ještě více snažili a zahráli si s ním. Jeho příchod je obrovské plus.“

Útočník Tomáš Poznar má dokonce doma Barošův dres s podpisem. „Sehnal mi ho trenér brankářů Víťa Baránek, už když se Milan vracel do Baníku poprvé. Ani bych nečekal, že si s ním někdy zahraju,“ vypráví Poznar.

Když Baroš vstoupil mezi ostravské spoluhráče poprvé, Poznar nervózní nebyl, ale... „Několik kluků muselo mít žvýkačku, aby jim nespadla brada. Milan přinesl takovou tu osobitost Baníku.“

I Baroš vnímal nesmělé ostravské mladíky: „Jiné to nebylo v Boleslavi ani v Liberci. Ale to je přirozené. Když jsem v sedmnácti přišel do ligové kabiny a byl tam Duge,“ obrátil se na nynějšího sportovního ředitele Baníku Dušana Vrťa, „také jsem na něj čučel jako na zjevení.“

Baroš je po odchodu stopera Tomáše Zápotočného do Příbrami nový kapitán. Zda bude v základu dnes v Brně, ale jisté není. „Může tomu tak být,“ usmál se Radim Kučera, který na trenérské lavičce nahradil zkušeného Vlastimila Petrželu.

Zdravotně je Baroš v pořádku. V přípravě kvůli potížím s kolenem vynechal jen pět dnů. Přes léto dojíždí do Ostravy z rodných Vigantic, kde má manželku a děti na prázdninách. „Teď s námi trénuje pořád,“ potvrdil Kučera.

Byť je Baroš v Baníku už počtvrté, poprvé nebude hrát domácí zápasy na Bazalech. Na legendárním stadionu Ostravští nenastupují už dvě sezony, jelikož nevyhovuje předpisům. Doma jsou teď na Městském stadionu v Ostravě-Vítkovicích.

„To je fotbal,“ chápe situaci Milan Baroš, který už stěhování na jiný stadion zažil v tureckém Galatasarayi. „Ale jsem rád, že Bazaly stojí a slouží k tréninkům. Doufám, že tam vyroste akademie, která bude vychovávat další talenty.“