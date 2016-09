Ostravský Mondek: Chtěl bych metat salta v každém utkání

„Kdybych metal salta v každém utkání, tak by to bylo super,“ usmál se Mondek. A zvládl by jich v jednom duelu i více? „To bych byl moc rád,“ usmál se.

Mondek se do sestavy proti Opavě dostal ve 36. minutě, kdy střídal Luptáka. A proti Prostějovu už byl v základu. „Konkurence tady je, na každý post je připravený další hráč, takže dostat se do sestavy je těžké,“ přiznal Mondek. „Na každém z nás je, aby podal dobrý výkon, a trenér si už vybere.“

Karol Mondek v sobotním zápase Baník táhl. Nejen, že dal gól, ale na další dva přihrával. A ještě trefil břevno - stejně jako Sus. „To mi chybělo trochu štěstí, měl jsem míč potlačit více dolů. Ale nevadí. Hlavně jsme chtěli navázat na vítězství s Opavou, abychom trochu odskočili ostatním soupeřům.“

A to se Baníku podařilo. Po sedmi kolech se 17 body vede s tříbodovým náskokem národní ligu. „Podali jsme koncentrovaný výkon, nic jsme nepodcenili,“ řekl Mondek.

Jak se minulé dva zápasy Baníku lišily? „Proti Opavě to bylo jiné, protože soupeř dostal červenou kartu, ale my se musíme naučit více podržet míč a ne jen stále běhat nahoru dolů,“ upozornil Mondek.

Rozdíl v těch zápasech byl i v počtu diváků. Zatímco na Opavu bylo téměř vyprodáno (12 111 diváků), na nováčka z Prostějova jich přišlo 3 308. „Je škoda, že jich nepřišlo více, ale nevadí. Ti, co přišli, povzbuzovali, jsme jim vděčni. S Opavou byla atmosféra vynikající, ale i s Prostějovem byla výborná,“ podotkl Mondek.