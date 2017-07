První liga začíná, ale ostravský Baník stále hledá stopera

Baník jde proti Brnu jen se dvěma klasickými stopery po tom, co tento týden Tomáš Zápotočný zamířil do Příbrami.

Zápotočný odchod zdůvodnil vzájemnou nedůvěrou mezi ním a trenérem Radimem Kučerou.

„Zapo je osobnost, má velké přednosti, ale i slabiny,“ vrátil se Kučera k nečekanému odchodu. „Problém byl v tom, že jednáme s několika stopery, a hrozilo, že by Tomáš seděl lavičce, což v případě hráče, který má v mužstvu dobré postavení, může dělat morální neplechu. To jsme si vyříkali. Tomáš pochopil mě a já jeho. Pokud jde ale o důvěru, tak tu mou mají všichni hráči. Nemám oblíbence.“

Proti Brnu by měl Baník nastoupit se stopery Pokorným a Šindelářem. Už v pátek ale může kádr doplnit nový střední obránce. Sportovní ředitel Dušan Vrťo potvrdil, že jednají s nejméně třemi.

Jedním z nich je i zlínský Pazdera. „Přejeme si, aby přišel co nejdříve, ale bude dobře, když to vyjde i v zimě,“ uvedl Vrťo s tím, že možná je i posila z Ukrajiny. „Díváme se také v zahraničí. Chceme, aby byl rychlý, měl dobrou rozehrávku a komunikoval.“

Kučera je přesvědčený, že přes problémy v obraně jsou hráči na všechny posty dobře nachystaní. „Měli by to zvládnout, nemám z toho obavy. Cítím z hráčů zapálení. Jaká je ale realita, to se ukáže až v zápase,“ řekl Kučera.

Rovněž on věří, že se brzy podaří dotáhnout příchod stopera, který zvýší kvalitu obrany.

Co se tedy dá od Baníku čekat?

„Když to bude jako na začátku přípravy, když budeme jezdit, šlapat jako tým a každý do toho dá všechno, tak můžeme uhrávat dobré výsledky,“ prohlásil záložník Robert Hrubý.

Trenér Kučera je přesvědčený, že Baník může být oživením ligy. „Byl bych nejraději, kdybychom skončili do desátého místa. Musíme sbírat body, co to půjde, abychom si na podzim vytvořili dobrou půdu pro jaro,“ zdůraznil.