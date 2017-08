Baník zle doplácí na výpadky při bránění. Jen Slavia mu nedala gól

„Těch gólů bohužel dostáváme hodně,“ povzdechl si ostravský záložník Robert Hrubý. „V Plzni to byla i smůla. Ten první gól byla tečovaná rána, ale určitě se musíme zaměřit na obranu, snažit se defenzivu zpevnit.“

Baník v Plzni odolával 63. minut, než dostal první gól od zkušeného Limberského, jehož střelu lehce přizvedl Pazdera.

„Snažili jsme se co nejlépe vykrývat prostory, aby domácí neměli možnost prostrkávat si míč,“ popsal Hrubý taktiku. „A čekali jsme na brejky. Několik se nám i podařilo, ale bohužel jsme je nedotáhli do úspěšného konce. To byla škoda.“

Ve výborné příležitosti byl Carlos de Azevedo, ale tísněný obráncem sám před brankářem Kozáčikem míč do branky nedostal. Záhy nato Plzeňští poprvé udeřili. „Pokud bychom dali první gól, vypadal by zápas jinak,“ uvedl Hrubý, jehož tečovanou ránu v první půli Kozáčik se štěstím vyrazil.

„Kluky možná zklamalo, že Carlos šel sám na gólmana a nedal,“ řekl ostravský trenér Radim Kučera. Ten je přesvědčený, že Baník měl nedělní zápas zvládnout daleko lépe. Dodal, že po prvním gólu Ostravští nerezignovali. „Na hřiště ale přišli Limberský a Kolář, a to je velká kvalita. Oba dali gól.“

Jenže ve druhé půli se Baník zbytečně moc zatáhl před svou branku. „Tím, že jsme hráli níž a níž, tak jsme soupeři dovolili získat takovou větší sebejistotu v držení míče. My jsme se nadřeli, než jsme balon získali,“ řekl Radim Kučera.

„Plzeň výborně držela balon, v tom je hodně silná. V závěru už nám docházely i síly,“ přiznal Robert Hrubý. „Když jsme zkoušeli jít do protiútoku, tak už jsme neměli na to, udržet balon nebo doplnit brejk ve více hráčích. A pak se to na nás valilo a z toho padly další dva góly.“

Duel v Plzni nedohrál útočník Milan Baroš. Má natažený přitahovač. „Doufám, že to nebude vážné a během reprezentační pauzy se dá dohromady, aby byl na utkání s Jabloncem (v sobotu 9. září od 17.00 - pozn. red.) v pořádku,“ řekl trenér Radim Kučera.