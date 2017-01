Ostravští fotbalisté drtivou výhru nad Karvinou nijak nepřeceňují

Rychlými kombinacemi fotbalisté Baníku pronikali do karvinské obrany a trestali chyby. Rovněž Karvinští měli šance, ale nejméně tři jim zmařil ostravský brankář Vašek. Výsledkem je karvinský debakl.

„Taková prohra přišla v pravý čas,“ řekl karvinský trenér Jozef Weber. „Dosud jsme střídali jedenáctky a dávali prostor všem hráčům, ale dneska se ukázalo, že někteří na to nestačí.“

Ostravský trenér Vlastimil Petržela má z vítězství radost, ale nepřeceňuje ho. „Nic to neznamená, ale zápas nám vyšel tak, jak bychom chtěli hrát. Hráli jsme v rychlosti, balon létal rychle, zbytečně jsme ho nevodili,“ uvedl Petržela.

Weber nejvíce žehral na chybějící konkurenci. „Ale paniku z té prohry nedělám, spíše mi dělá starosti, že ostatní hráči nevytvářejí tlak na ty, kteří na podzim hráli v základní sestavě. Náš kádr je velice úzký a to mě trápí.“

Karvinští včera představili tři možné posily – nigerijsko-haitského záložníka Emanuela Sarkiho, krajního obránce Jana Vondru ze Sparty Praha a záložníka Tomáše Sedláka z Michalovců.

„Sarki, to byla bída, ten pojede domů,“ prohlásil Weber. „Vondra hrál slušně, i když to přes ten výsledek zní trošku divně, ale má předpoklady. Je to jedna z možností, jak nahradit Zeleného (přestoupil do Jablonce – pozn. red.). U Sedláka byly dobré věci, ale přece jen to tempo v českém fotbale je trochu jiné než na Slovensku, což v některých fázích bylo vidět.“ Karvinští v neděli odlétají na soustředění do Turecka a trenér Weber věří, že se podaří kádr doplnit o dva ofenzivní hráče.

Do sestavy Baníku se vrátil krajní záložník Martin Sus. A dal jeden z gólů. „Na soustředění se mi ozvaly problémy s kolenem, ale nebylo to vážné. Týden jsem si oddechl,“ vysvětlil krátkou absenci Sus. A co říká nečekanému výsledku? „Neřekl bych, že je nečekaný. Jsme silní. My i Karviná jsme v zátěži, ale přistoupili jsme k tomu jako k mistrovskému utkání, byl to prestižní souboj.“

Sus si pochvaluje zimní doplnění týmu. „Kluci, kteří přišli, jsou do kombinace. Potřebujeme hrát po zemi a to se dneska potvrzovalo.“