Baník vyráží na cestu. Přivézt chce pohárový postup i druholigové body

„Hrát ve středu v Litoměřicích a dva dny na to hned ráno v Pardubicích a ještě se vracet do Ostravy, to by bylo šílené,“ řekl ostravský trenér Vlastimil Petržela. „Jsem rád, že nám pan Brabec (majitel klubu – pozn. red.) umožnil takové menší soustředění.“

Baník se hned po pohárovém duelu přesune k Pardubicím, kde budou hráči dva dny bydlet i trénovat. Cíl pro oba zápasy je jasný – dvě výhry. „Ale změny v sestavě pro pohárové utkání budou velké,“ upozornil Petržela. „Nastoupí nejméně osm nových hráčů, odehrají to vyloženě mladíci, protože kluci, kteří hrají pravidelně ligu, si potřebují odpočinout.“

Kouč mladým fotbalistům věří: „Semknou se, do Litoměřic jdeme za dobrým výsledkem.“

Částečné obavy má ale z brzkého začátku zápasu v Pardubicích, který je v sobotu stanovený na 10.15. „V ten čas jsem byl coby trenér málokdy úspěšný, ale to nesmí hrát žádnou roli,“ upozornil Petržela. „Máme svůj cíl a za tím musíme jít. Musíme Pardubice zlomit.“