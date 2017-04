Rozdíly v boji o postup: Baník herně zklamal, Opava obstála

„My jsme se chtěli naladit na středeční pohárové utkání v Mladé Boleslavi, což jsme mohli dvěma způsoby - tříbodovým ziskem a kvalitou hry. Splnili jsme oboje,“ řekl opavský trenér Roman Skuhravý. Mrzelo ho jediné, že brankář Fendrich neudržel nulu. „Zasloužil by si ji,“ podotkl, „ale trefa Benáta ve druhé minutě nastaveného času byla parádní.“

Kouč si cení toho, že Opavané už umějí být trpělivější, když se jim nedaří střelecky prosadit. „Budějovičtí dobře bránili, ale i tak jsme je jednoznačně přehrávali,“ tvrdí Skuhravý. „Šance máme, takže branky přijdou.“

To Baník v neděli naprosto selhal ve druhém poločase. Stejně jako předtím v Českých Budějovicích, kde navíc ztratil dvoubrankové vedení (2:2).

„Stalo se nám to podruhé za sebou, ale tentokrát jsme to naštěstí ukopali a nedopadlo to jako v Budějovicích,“ oddechl si ostravský záložník Martin Sus. „Vzhledem k té druhé půlce si tří bodů s Táborskem musíme moc vážit.“

Může se na hráčích projevovat tlak z blížícího se konce soutěže a náročného boje o postup?

„Po domácí remíze s Pardubicemi (1:1) jsem říkal, že ne, že tlak necítíme, ale asi tam nějaká nervozita bude. Máme ale vše ve svých rukách. Do konce ligy chybí šest kol a před Opavou máme pětibodový náskok.“

Jak se ale vyvarovat herních výpadků? „Musíme hrát více silově, protože herně se trápíme, nejde nám to, soupeře nepřehrajeme, takže musíme hrát na sílu, na vůli,“ uvedl Sus. „Máme tým na brejky, máme rychlé strany, kluci utečou každému, ale jde o to, že si nevyměníme dva tři balony, a pak to vypadá jako s Táborskem.“