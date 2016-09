Ať nehraje, než se oběť faulu uzdraví. V Německu padl trest na pět duelů

O vítězi utkání 3. kola bundesligy bylo v neděli odpoledne už rozhodnuto, Mohuč vedla 3:1 a směřovala k vítězství.

Rodriguéz, který šel do hry jako náhradník v 85. minutě, však o chvíli později ve středu pole předvedl nepochopitelný zkrat.

Při skluzu zvedl nohu a podrážkou zasáhl nebohého Kohra do holeně. Pro oba zápas předčasně skončil. Rodriguéz dostal červenou kartu a zraněného protivníka odnesli na nosítkách.

Kohr si ze souboje odnesl hlubokou tržnou ránu na holeni a po operaci bude chybět několik týdnů. „Jsem rád, že nemám nic zlomeného, ale musí být velmi trpělivý,“ vzkázal Kohr.

„To zranění je pro nás a pro Dominika velmi nepříjemné, ale hlavně úplně zbytečné,“ zlobil se Stefan Reuter, manažer Augsburgu.

„Držíme Dominikovi palce, aby se co nejrychleji zotavil. Jsme přesvědčeni, že se vrátí ještě silnější,“ poznamenal Reuter s tím, že by Rodriguéz neměl hrát minimálně tak dlouho, co bude Kohr marodit.

Jedenadvacetiletý Rodríguez se za svůj zákrok později o rok staršímu záložníkovi Augsburgu omluvil. Vedle trestu od disciplinárky má podle mohučského trenéra Martina Schmidta počítat i se sankcí od klubu.