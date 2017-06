Zákaz přestupů pro Atlético byl potvrzen. Diskriminace, zlobí se klub

Atlético spolu s městským rivalem Realem dostalo trest už v lednu 2016, oba kluby se ale odvolaly a distanc tak začal platit až později. Vloni v prosinci CAS snížil Realu zákaz přestupů na půl roku, Atlétiku ale s odvoláním nevyhověl.

Pouze mu snížil pokutu z původních 900 tisíc švýcarských franků (asi 22 milionů korun) na 550 tisíc švýcarských franků (13,3 milionu korun).

Atlético tak bude moci registrovat hráče až v lednu 2018. Podle agentury AP to znamená pravděpodobný konec nadějí Manchesteru United na získání útočné hvězdy madridského klubu Antoina Griezmanna, stejně jako to, že do španělské metropole asi z Lyonu nezamíří Alexandre Lacazette.

FIFA se snaží chránit mladé hráče, proto je k jejich přestupům potřeba povolení zvláštní komise. Podle mezinárodní fotbalové federace porušil madridský klub v letech 2007 až 2014 předpisy, které zabraňují obchodování s dětmi a lákání mladých lidí z jejich domovských zemí.

Atlético neoprávněné jednání opakovaně odmítlo. „Rozhodnutí je nespravedlivé a způsobuje našemu klubu nenapravitelné škody,“ uvedlo v prohlášení Atlético.

Zároveň se pozastavilo nad tím, že Realu CAS s odvoláním částečně vyhověl. „Považujeme to za nevýhodné a diskriminující,“ dodalo vedení třetího týmu uplynulé sezony španělské ligy.