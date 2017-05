Atlético se loučí se stadionem. Proti Realu ho čeká mission impossible

V létě se totiž po více než padesáti letech stěhuje do moderní arény Wanda Metropolitano pro téměř sedmdesát tisíc lidí. „Snad se s Vicente Calderónem rozloučíme tak, jak si zaslouží,“ přeje si ředitel klubu Clemente Villaverde před posledním zápasem evropských pohárů na starém stadionu.

Sám tuší, že po koncertu Cristiana Ronalda v úvodním zápase je postup do finále daleko. Atlético prohrálo 0:3, portugalský střelec ho popravil hattrickem.

„Nastoupíme proti nejlepšímu týmu a bude to těžké, ale rozhodně to nebude nemožné,“ uvedl trenér Diego Simeone.

HATTRICK. Cristiano Ronaldo rozhodl třemi góly úvodní semifinále, co předvede v odvetě?

Atlético se s Realem Madrid utkává v Lize mistrů počtvrté za poslední čtyři sezony. V letech 2014 i 2016 s ním prohrálo ve finále, byť pokaždé až v prodloužení.

Obhájit loňské vítězství je pro Real výzva. Žádnému klubu v novodobé Lize mistrů se to totiž ještě nepovedlo. „Ale momentálně se soustředíme jen na semifinálový zápas. Musíme pokračovat v tom, co nás dostalo až do semifinále. A bojovat od první do poslední minuty,“ plánuje Zinedine Zidane.

Francouzský fenomén vyhrál s Realem Madrid Ligu mistrů už třikrát. V roce 2002 jako hráč, v roce 2014 jako asistent kouče Ancelottiho a loni trofej poprvé zdvihl jako hlavní trenér.