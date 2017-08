Z Baníku vypůjčený ruský stoper Mešaninov přinesl do Znojma výšku

„Očekáváme, že pomůže vyřešit dlouhodobý problém Znojma, to znamená výšku. Slibujeme si od něj, že přinese jistotu v zadních řadách jak ve hře, tak při obranných standardních situacích. A že při těch útočných bude pro soupeře velkou hrozbou,“ oznamuje znojemský trenér Jiří Balcárek.

Jedenadvacetiletý Rus patří ostravskému Baníku. Jeho šéfové jej na jih Moravy uvolnili na roční hostování s tím, že si ho v případě potřeby mohou v zimě stáhnout zpátky.

Mešaninov v minulé sezoně pomohl Baníku k návratu mezi českou elitu, ale postupové oslavy musel sledovat v civilu. V závěru jara si poranil rameno a byla nutná operace. Kvůli tomu nestihl start přípravy na první ligu. „Ale už je to dobré, už asi dva měsíce trénuji naplno,“ hlásí.

Že půjde někam na otrkání, tušil dopředu. „Když do Baníku přišel trenér Kučera, tak jsme se o tom bavili. Po zranění se potřebuji rozehrát a věřím, že pak se do Baníku vrátím,“ říká Mešaninov.

Do Znojma dorazil minulý týden a trenér jej okamžitě vyslal do základní sestavy. Po remíze 1:1 ve Vítkovicích si pochvaloval, že nový vytáhlý stoper vyhrával většinu soubojů. „Utkání zvládl nadstandardně dobře, patřil k našim nejlepším hráčům. Myslím, že bude přínosem,“ sděluje Balcárek.

Mešaninov přitom před zápasem stihl v novém týmu jen dva tréninky. „Jeden v bazénu a jeden předzápasový,“ usmál se. „Znojemští předtím hráli MOL Cup a byli unaveni, takže to byla spíše taková regenerace,“ přiblížil seanci ve vodě.

Se stěhováním do Znojma problém nemá. „Je to krásné město, je tam i pěkný stadion. Kluci, kteří do Baníku přišli ze Znojma, Broňa Stáňa a Kuba Pokorný, mi říkali, že je to dobrý klub.“

Znojemští, již zatím ve druhé nejvyšší soutěži čekají na vítězství, chystají ještě další posílení. „Momentálně pracujeme na jednom hráči, ale podrobnosti bych si chtěl nechat pro sebe,“ podotkl Balcárek. V klubu naopak skončil brankář Martin Štěpanovský.