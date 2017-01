Wenger zuřil, pak se omlouval. Rozjasnila ho panenkovská penalta

Sporné momenty Arsenal vs. Burnley 65. minuta - Granit Xhaka dostal červenou kartu zaslouženě, do souboje s Defourem šel zbytečně oběma nohama napřed. Předčasně pod sprchy šel už podruhé v sezoně, od začátku loňské sezony už dokonce popáté.

- Granit Xhaka dostal červenou kartu zaslouženě, do souboje s Defourem šel zbytečně oběma nohama napřed. Předčasně pod sprchy šel už podruhé v sezoně, od začátku loňské sezony už dokonce popáté. 90+3. - Coquelin zasáhl Barnese v pokutovém území a rozhodčí Jon Moss nařídil bez váhání penaltu. Správně.

- Coquelin zasáhl Barnese v pokutovém území a rozhodčí Jon Moss nařídil bez váhání penaltu. Správně. 90+8. - Mee šel do souboje s Koscielným nešikovně a zasáhl ho kopačkou do obličeje. Faul to byl, jenže celé akci předcházel Koscielného ofsajd, a proto měla být hra ještě předtím přerušena.