Tlouštík proti Arsenalu nechytal, na lavičce jedl koláč. Hrozí mu trest

A podle toho, co Shaw po utkání prozradil novinářům, o téhle možnosti už před výkopem dobře věděl.

„Kluci mi říkali: Hele, je vypsaný kurz 8:1 na to, že si dáš během zápasu koláč. Co to má znamenat?“ přiznal Shaw. Odpověděl jim prý v legraci: „Celý den jsem nic nejedl, tak si možná něco dám.“

Pochvala od Wengera: Sutton byl úžasný Jeho tým splnil povinnost a zajistil si postup, ale rozdíl čtyř soutěží se na hřišti až tak výrazně neprojevil. „Sutton byl úžasný,“ chválil po utkání soupeře Arséne Wenger, trenér Arsenalu. „Hrají pátou ligu, jsou sedmnáctí ze čtyřiadvaceti, přesto fyzicky neodešli. Celý zápas byli soustředění a kdybychom my nebyli dostatečně psychicky připravení, nepostoupili bychom.“

Své hráče ocenil i trenér Suttonu Paul Doswell. „Dokázali jsme, že i amatérští fotbalisté mohou být na sebe hrdí. Uvědomte si, že jsou na fotbalové pyramidě o 105 míst nad námi,“ upozornil. Chvílemi si připadal jako ve snu, třeba když Arsenal dorazil na stadion v doprovodu bodyguardů. „Je to jiný svět,“ kroutil hlavou. „Naši kluci jdou zítra do práce, zatímco oni jsou jako filmové hvězdy. Člověk se k nim skoro nedostane.“

Nakonec opravdu v závěru druhého poločasu vytáhl v papíru zabalený masový koláč a začal si pochutnávat. Okamžitě přitáhl pozornost fotografů i televizních kamer, které v tu chvíli zajímal víc, než dění na hřišti - Arsenal vedl na hřišti outsidera z páté ligy 2:0 a směřoval za postupem do čtvrtfinále.

Shaw bral celkově zápas tak trochu jako svou show. V poločase si odskočil do útrob stadionu a fotil se s fanoušky, kteří čekali ve frontě na pivo, na střídačku se vrátil až v průběhu druhé půle a rozhodl se povečeřet.

„Sun Bets na to vypsali kurz, tak jsem si říkal, že je trochu poškádlím, že to udělám. Všechna střídání jsme už vyčerpali a prohrávali jsme 0:2,“ vysvětloval Shaw, co se mu honilo hlavou.



Jenže chuť k jídlu a snaha o žertík ho teď může dovést až k disciplinární komisi, která mu může vyměřit trest. V řádech totiž stojí: „Účastník zápasu nesmí na utkání sázet, ať už přímo nebo nepřímo. Nesmí ani instruovat, navádět či umožňovat jiné osobě sázet na výsledek, průběh nebo jakoukoli událost v průběhu zápasu nebo soutěže.“

Shawovo jednání mohlo vyvolat dojem, že záměrně umožnil někomu ze svých kamarádů, aby si vsadili, že bláznivý kousek opravdu provede. Možná si ale jen chtěl pořádně užít svých pět minut slávy.

Humbuk, který se kolem něj strhl, už začal dělat starosti i vedení klubu. Tomu sice popularita vynesla spoustu peněz a dost možná má zajištěný rozpočet minimálně na příští sezony, ale rozruch kolem náhradního brankáře se šéfům přestává zamlouvat.

„Wayne je bezvadný chlap, ale o tomhle jsem nic nevěděl. Znovu se dostal do novin a je znát, že mu sláva trochu stoupla do hlavy,“ prohlásil prezident Suttonu Bruce Elliott. „My ho ale brzy dostaneme zpátky na zem, nebojte se.“



Brankářovo chování nepotěšilo ani trenéra Paula Doswella, v jehož realizačním týmu Shaw zároveň figuruje jako trenér gólmanů. „Wayne se stal globální superhvězdou na základě toho, že váží sto třicet kilo. Vzal to jako šanci, jak o sobě dát vědět světu. Nepřekvapuje mě to, ale nemyslím si, že nás to ukazuje v dobrém světle,“ mračil se.

Jinak si ale celý Sutton zápas bezvadně užil. Narvaný stadion Gander Green Lane sledoval utkání, jaké už možná nikdy nezažije. Domácí outsideři proti Arsenalu nechali na hřišti všechno, dostali se i do několika slušných šancí a trefili břevno. Vytouženou odvetu na Emirates Stadium sice nevybojovali, ale i na tenhle zápas se bude na jižním okraji Londýna léta vzpomínat.

Stejně jako na večeřícího brankáře na lavičce.