Fanoušci Arsenalu, kde jste byli? Nepočítám sedačky, reagoval Wenger

Stačil letmý pohled po tribunách a do očí vás praštila spousta volných sedaček. Trenér Arsene Wenger však na atmosféře nezpozoroval nic divného.

„Ne, proč? Všichni očekávali, že vyhrajeme. Nepočítám počet lidí na sedadlech,“ reagoval kouč Wenger.

Podle britských médií část fanoušků, přibližně jedna třetina kapacity stadionu, zápas bojkotovala, aby vyjádřila nespokojenost s dosavadním průběhem sezony a také s osobou kouče.

Proti Wengerovi lze v posledních měsících vidět tranparenty, fanoušci pořádali před zápasem pochody, žádali jeho konec a aby už neprodloužil kontrakt. Francouzský kouč je v Arsenalu od podzimu 1996 a dosud se nevyjádřil, jestli zůstane další roky. Majitelé klubu o něj stojí, fanoušci nikoli. Od roku 2004 totiž Arsenal nezískal ligový titul.

„Kolik přišlo lidí, to my neovlivníme. Děláme jen svou práci a myslím si, že jsme to dnes ukázali,“ říkal Wenger po vítězství. „Když hrajete fotbal, nepočítáte lidi na tribunách. Hrajete, protože máte fotbal rádi a chcete vítězit.“

Klub zřejmě započítal prodané vstupenky na zápas, všechny držitele permanentek, i když jejich majitelé nedorazili. Ne to, kolik diváků prošlo turnikety. Tak se to leckde dělává. Proto oficiální číslo 59 510 diváků, kapacita hlediště je o pár stovek vyšší.

Arsenal díky dvěma gólům Alexise Sáncheze udržel naději na čtvrté i třetí místo, které jsou důležité kvůli postupu do Ligy mistrů.

Kolo před koncem je Arsenal pátý, na čtvrtý Liverpool ztrácí bod, na třetí Manchester City tři body a má pět branek horší skóre, které při rovnosti bodů rozhoduje.

V závěrečném dějství Arsenal hraje se sedmým Evertonem, Liverpool hostí sestupující Middlesbrough a City se představí na hřišti šestnáctého Watfordu.

Arsenal za posledních dvacet let neskončil hůř než čtvrtý, byť titul vybojoval naposled v roce 2004. Letos to může být pod Wengerem nejhorší umístění. Kouč je však optimista.

„Že nám pomůže jen zázrak? Ne, to si nemyslím. Myslím si, že máme dobrou šanci. Pojďme vyhrát a uvidíme. Stalo by se poprvé, kdy získáte pětasedmdesát bodů a nejste mezi nejlepšími čtyřmi,“ podotkl Wenger.

Ještě se nevyjádřil, jestli zůstane i pro další sezonu. „Na tu otázku odpovídám dvacet let. Nejdůležitější je, abychom byli do čtvrtého místa,“ zdůraznil.