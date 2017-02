Frustrující, říká Wenger. Tahle porážka bolí, lituje gólman Čech

Watford je soupeř, kterého by kandidát na titul měl porazit, zvlášť doma. Vždyť sedm utkání za sebou v Premier League nevyhrál. Nevadilo to, spravil si chuť na Arsenalu. „Na kom jiném taky, že?“ vysmáli by se kritici Arsenalu.

Je to až k smíchu (k pláči), jak se Arsenal třináct let marně snaží dobýt triumf v Premier League. Vždycky v určité fázi sezony všechno pokazí nečekanými výsledky.

Před deseti dny proti Burnley ještě dokázal urvat výhru v osmé minutě nastavení z penalty, která se však kvůli předchozímu ofsajdu kopat neměla. Proti Watfordu však už nepříznivý stav nezlomil a prohrál 1:2.

Hosté po třinácti minutách vedli 2:0. „Začali jsme opravdu špatně. První gól po teči jim dodal sebedůvěru. Pak hráli výborně a musíme uznat, že byli lepší,“ poznamenal český brankář Petr Čech.

Za góly nemohl, střelu Kaboula z přímého kopu spoluhráč Ramsey tečoval mimo jeho dosah, před druhým gólem zlikvidoval tutovou šanci, ale odražený míč obránci neodvrátili, tak Deeney skóroval do odkryté brány.

„První poločas nebyl dobrý, především prvních dvacet minut, prohrávali jsme souboje, hosté byli důraznější. Ne, takhle jsme fakt začít nechtěli,“ říkal na tiskovce trenér Arsene Wenger, který kvůli trestu za neurvalé chování ke čtvrtému sudímu v minulém duelu musel zápas sledovat z tribuny.

„Ve druhém poločase jsme byli lepší, ale měli jsme smůlu. Buďme spravedliví, prohráli jsme, ale nezasloužili jsme si prohrát,“ řekl Wenger.

Arsenal snížil po půli díky akci Sáncheze a pohotovému voleji Iwobiho, ale víc nedokázal. Trefil břevno, další možnosti zlikvidoval veterán Heurelho Gomés.

„Je to porážka, která nás bolí. Měli jsme i smůlu, když jsme nastřelili břevno. Ale za výkon v první půli jsme si ani ten kousek štěstí nezasloužili. V Premier League nestačí hrát osmdesát nebo pětaosmdesát minut, ale musíte s plnou koncentrací vydržet celý zápas. Chtěli jsme vyhrát, abychom před víkendem měli lepší pozici,“ poznamenal Čech.

Pokud by Arsenal (ne)očekávaně neselhal, na Chelsea by po třiadvaceti kolech ztrácel jen šest bodů. A o víkendu by ke vzájemnému utkání na Stamford Bridge nastupoval v mnohem lepším rozpoložení. Momentálně je třetí o skóre za druhým Tottenhamem, čtvrtý Liverpool ztrácí bod. Následují oba kluby z Manchesteru.

„Jsem samozřejmě velmi zklamaný, že jsme Watford neporazili. Hráli jsme doma a měli velkou šanci. Další zápas chceme samozřejmě vyhrát,“ ujistil Wenger.