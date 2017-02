Arsenal hledá náhradu za Čecha, píší v Anglii. Jen spekulace, tvrdí agent

Skončí Wenger? A přijde Allegri z Juventusu? Arsene Wenger je trenérem Arsenalu už jedenadvacet let a s každou sezonou, kdy tým nezíská vysněný ligový titul, sílí kritika. Wenger byl u třech triumfů v Premier League, naposled však v roce 2004. A ani v Lize mistrů to dlouhodobě není žádná sláva. Mělo by mužstvo dostat novou svěží sílu nebo má francouzský kouč tým vést dál? Poslední spekulace míří do Itálie, do Juventusu Turín k uznávanému Massimilanu Allegrimu. "Nebudu nic potvrzovat ani vyvracet. V této části sezony média vždycky řeší, jestli odejdu," řekl Allegri po středečním vítězství v lize v Crotone. Juventus vede ligu o sedm bodů a míří k šestému titulu za sebou. "Jsem v Juventusu a soustředím se jen na to, abychom byli úspěšní a vyhrávali." Allegri, proč ne? Vždyť Chelsea udělala terno s Antoniem Contem, Allegriho předchůdcem v Juventusu. "Trenér Allegri má v klubu smlouvu a Juventus má velké cíle. Nevidím žádný důvod, proč by měl z Juventusu odejít. Máme tady skvělý vztah," řekl generální ředitel Giuseppe Marotta.