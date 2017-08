Arsenal: šílený a nekoukatelný. Tohle je za hranou, tvrdí legenda Henry

Nemusíte dlouho pátrat v paměti, abyste si vybavili podobný propadák. Na Manchesteru United (2:8), na Manchesteru City (3:6), na Chelsea (0:6), na Liverpoolu (1:5)...

Právě tam se to v neděli stalo znovu - přišel další direkt.



A to byl výsledek 0:4 ještě milosrdný... Nebýt Petra Čecha, rozdíl mohl být výraznější. „Prohrát se může, ale tímhle způsobem? Neakceptovatelné,“ prohlásil český brankář.

Trenér Wenger ho doplnil: „Katastrofální výkon. Od první do poslední minuty bylo všechno špatně. Soupeři jsme zápas usnadnili. Po fyzické i mentální stránce jsme nebyli na odpovídající úrovni.“

Arsenal proti nejlepším Čísla od sezony 2013/14 Venkovní zápasy Arsenalu proti Chelsea, Manchesteru City, Manchesteru United, Tottenhamu a Liverpoolu, týmům z nejlepší šestky Premier League podle loňského pořadí. Odehráno: 21 zápasů

Vítězství: 2

Remízy: 6

Porážky:13

Celkové skóre: 24:52

To rozhodně ne. Vždyť za celých devadesát minut Arsenal ani nevystřelil na bránu, byl bezradný.



Tolik vychvalovaná formace se třemi obránci a takzvanými halfbeky, kterou Wenger objevil na jaře, nefungovala. Střed zálohy totálně propadal, záložníci Xhaka s Ramseym otevírali prostory pro jednoduché útoky domácích. Obránci nevěděli, kdo má bránit Maného se Salahem, rychlá křídla Liverpoolu. Nebo tak alespoň působili.

Jednoduché taktické chyby navíc ještě zvýraznily individuální kiksy: Xhaka svou nepřesnou rozehrávkou na vlastní polovině založil gólovou akci soupeře, což se nestalo poprvé - ty stejné chyby předvedl i v prvních dvou ligových zápasech. Bellerín zase selhal při třetím gólu, v pozici posledního hráče si špatně zpracoval balon a Salaha, který mu ho vzal, už nedoběhl. Nefungoval ani střed obrany, útočníci se pořádně nedostali k míči...

„Takhle naivní výkon jsem dlouho neviděl,“ rozčilil se bývalý hráč Arsenalu Martin Keown, dnes televizní expert v BBC.

„Do toho ta poslední rozhodnutí v klubu? Absolutně jim nerozumím. Gabriel? Dost možná nejlepší obránce v týmu, odešel. Mustafi, který přišel teprve před rokem, je také na odchodu. A proč vlastně na Liverpoolu nehrály posily?“ ptal se nechápavě.

Odpovědi zná jen Wenger. Ten po dvou ligových zápasech posadil jak obránce Seada Kolašinace, tak především útočníka Alexandra Lacazetta, nejdražšího hráče v historii klubu.

Nastoupil tak alespoň už uzdravený Alexis Sánchez, hlavní hvězda, okolo které se v Arsenalu celé léto točí veškeré dění. Odejde? Zůstane? Podepíše novou smlouvu?

„Divil bych se, kdyby po tomhle výkonu v klubu zůstal. Proč by to dělal?“ ptá se Thierry Henry, legendární útočník, který má před stadionem Arsenalu dokonce sochu.



Dnes v Anglii působí jako televizní expert a i jemu už s Arsenalem dochází trpělivost, o kterou trenér Wenger úpěnlivě prosí. „Myslel jsem, že to nedokoukám, že odejdu. Bylo to už za hranou, Nekoukatelné,“ podotkl Henry.

„Jestli někteří lidi myslí, že já jsem ten problém, je mi to líto. Chceme, aby s námi naši fanoušci drželi i po porážkách,“ říká Wenger, který na tiskové konferenci po zápase zůstal jen dvě minuty.

Už sedmašedesátiletý francouzský manažer je sice nezpochybnitelnou klubovou ikonou. Vítěz tří anglických titulů, nejúspěšnější kouč v historii anglického FA Cupu. Ale stačí to?

„Arsenal zpohodlněl, stagnuje. Chybí potřebný tlak, vysoké nároky, které by v takovém klubu měly být samozřejmé,“ tvrdí Henry a ještě jednou se vrátil k nedělnímu debaklu.

„Nejhorší je, že už ani nejsem šokovaný. Stalo se přesně to, co jsem očekával. Bohužel,“ pronesl odevzdaně Henry v televizním studiu Sky Sports.

Přitom Arsenal naznačil svoje možnosti na konci minulé sezony. Když už nedohnal ztrátu v lize, ve které po dvaceti letech neskončil do čtvrtého místa a nekvalifikoval se do Ligy mistrů, zaujal výkony v FA Cupu. V semifinále vyřadil Manchester City, ve finále po výborném výkonu i Chelsea.

„Jako by hráči Arsenalu chtěli dokázat, že na to mají, že jejich kritika je neoprávněná. Ale proč teď znovu takový špatný výkon?“ nechápe Danny Murphy, další z televizních expertů BBC.

I na základě rekordního vítězství v FA Cupu dostal Wenger novou dvouletou smlouvu, byť s tím údajně někteří členové vedení nesouhlasili. Jenže hlavní slovo má majitel, Američan Stan Kroenke, který Wengera obdivuje, uznává a především: pořád mu věří.

To stejné se zdaleka nedá říct o části fanoušků i bývalých hráčů, již nechápou některé kroky klubu, který už třináct let čeká na anglický titul. A co víc, za celou tu dlouhou dobu se k němu ani nepřiblížil.

Teď je před ním další těžká sezona, do které vstoupil šťastnou výhrou a dvěma neomluvitelnými porážkami po výkonech, které se už několik let opakují a opakují.