Šilhavý: Nevzdáváme se, i když si vezeme výsledek, který jsme nechtěli

„Věřím tomu, že se ještě o postup porveme,“ prohlásil kouč fotbalové Slavie, když hodnotil úterní zápas: „Byť má APOEL velmi dobré a zkušené hráče, kteří se určitě nepodělají z cizího prostředí, tak věřím. Když podáme takový výkon jako ve druhém poločase a proměníme šance, které si vytvoříme, tak věřím, že to můžeme zvládnout. Nevzdáváme se.“

O čem ještě mluvil Šilhavý?

O tragickém začátku

“Byla to veliká sprcha. Zase jsme zaspali jako v Borisově. Dostali jsme dva góly po hrubých chybách, což byla rána do vazu. Čím to bylo? Nevím, těžko říct. Diváci v Nikósii chvílemi vytvořili peklo a nevím, jestli to kluky ze začátku nemohlo ovlivnit. Zvlášť když APOEL hned kopal roh pod svou nejhlučnější tribunou. U nás v Edenu to funguje zrovna tak.“

O volbě strany, která se vymstila

“Vyhráli jsme los a vzali si stranu právě pod kyperským kotlem. Chtěli jsme to tak, abychom druhý poločas hráli do naší tribuny, jak jsme zvyklí z Edenu. V pátek nám to s Jihlavou vyšlo, teď bohužel ne.“

O tom, jak se tým dostával ze dna

“I když musím říct, že to s mužstvem otřáslo, tak jsme se rychle zmátořili. Zatlačili jsme domácí, přehrávali je a hlavně ve druhém poločase jsme si vytvořili velké i tutové šance. Jenže gól, po kterém jsme toužili, se nám vstřelit nepodařilo.“

O výsledku

“Vezeme si domů výsledek, který jsme nechtěli. Nicméně věřím, že to v Edenu můžeme otočit. Vlastně musím kluky pochválit, protože makali do samého konce a rvali se o gól, který by nám pomohl.“

O zkušenostech

“Asi je musíme sbírat dál. Chybějí nám.“

O chybě zkušeného Rotaně před druhým gólem

“Není to hráč, který by příliš chyboval, ale tentokrát chyba přišla. Byla jednoznačná, přesto jsme to mohli dohrát a zachránit. Ani nevím, jestli to ten střelec (Aloneftis) chtěl takhle trefit. Jako Karel Poborský na Euru v Anglii. Jestli ano, tak klobouk dolů, nádhera.“

O Stochově premiéře

“Ze začátku se nemohl dostat na míč, zvykal si. Postupně se zlepšoval a dokazoval, že umí. Bohužel si nedostal ke střele, ale myslím, že nezklamal.“

O Dannyho zranění

“Nevím, jestli stihne odvetu. To, že nehrál, jsme udělali spíš z prevence. Možná kdyby se hrálo finále nějakého poháru, tak by nastoupil.“