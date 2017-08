Vzhůru za Ligou mistrů. Slavia odletěla dobýt Kypr bez Deliho

APOEL Nikósie - Slavia, první souboj o vstup mezi evropskou elitu. Hraje se v úterý od 20.45, v tradičním čase výkopů Ligy mistrů. Odveta se hraje příští středu v Praze.

Jelikož závěrečné kolo kvalifikace má režim hlavní soutěže, před zápasem zazní známá znělka. A zajímavé jsou i bonusy od Evropské fotbalové unie (UEFA).

Za úspěšně zvládnuté play-off dostane tým 2 miliony eur a za postup do základní skupiny 12,7 milionu eur. V přepočtu to vychází přibližně na 390 milionů korun. Poražený z play-off obdrží bolestné 3 miliony eur a půjde do skupinové části Evropské ligy, což s sebou přináší dalších 2,6 milionu eur.

APOEL Nikósie - Slavia úterý 20.45 Rozhodčí: Antonio Mateu Lahoz - Pau Cebrián Devís, Roberto del Palomar (všichni Španělsko) Předpokládané sestavy, APOEL: Waterman - Milanov, Rueda, Carlao, Lago - Bertoglio, Morais, Vinícius, Aloneftis - Vander, De Camargo.

Slavia: Laštůvka - Frydrych, Jugas, Ngadeu, Bořil - Van Buren, Souček, Hušbauer, Rotaň, Danny - Škoda.

Slavia v předchozím předkole vyřadila Borisov po výsledcích 1:0 a 1:2, rozhodl gól na hřišti soupeře. APOEL si poradil nejdřív s lucemburským Dudelange a poté s rumunským mistrem Viitorulem Constanta 0:1 a 4:0 po prodloužení.

„Chceme udělat takový výsledek, abychom se v odvetě mohli o postup poprat. Samozřejmě, že gól vstřelený na hřišti soupeře by byl hodně dobrý,“ přál si slávistický trenér Jaroslav Šilhavý.

Při losu byl APOEL pro Slavii jedním z nejpřijatelnějších řešení, jako nasazený měl po Mariboru druhý nejnižší koeficient.

„Ale vůbec bych netvrdil, že jsme dostali nejschůdnějšího soupeře, kterého jsem mohli. APOEL je zkušený tým, v jejich řadách hrají Brazilci, Španělé, Portugalci, Argentinci. Jsou výborní s míčem a když se k tomu přidají klimatické podmínky, určitě nás nečeká nic jednoduchého. Rozhodně nejsme rádi, že jsme je dostali, ale šance jsou padesát na padesát. Popereme se,“ ujistil Šilhavý.

Prát se slávisté budou bez jednoho z nejdůležitějších válečníků. Když si v sobotní lize proti Jihlavě stoper Deli sám řekl o střídání a při odchodu ze hřiště přetáhl dres přes hlavu, nesignalizovalo to nic dobrého.

Černé zprávy se naplnily, důležitý stoper, jedna ze stěžejních postav mužstva, kvůli svalovému zranění úvodní duel o Ligu mistrů zmešká.

„Jeho zranění z ligového zápasu se ukázalo vážnější, než jsme si mysleli. Dneska jde na podrobné vyšetření, kde se buď ukáže, že to bude na delší dobu, nebo třeba jen na několik dní, maximálně týden nebo dva,“ řekl slávistický kouč Jaroslav Šilhavý. Jaké má zranění konkrétně? „To bych raději nespecifikoval.“

Navíc kvůli zdravotním potížím nemůže za něj zaskočit ani kapitán Jiří Bílek. Ten odcestoval jen jako morální podpora. Ve středu obrany tak s Jugasem nastoupí nejspíš Ngadeu. Další variantou je posunutí pravého obránce Frydrycha do středu. Jeho pozici by pak zaujal Bořil a vlevo mohou hrát Sobol, Švento či Flo.

Na palubě byli i nedávní dlouhodobí marodi Jan Sýkora s Jakubem Hromadou, letěly čerstvé posily Eduard Sobol s Miroslavem Stochem. Ale místo na soupisce bude kvůli pravidlům Evropské fotbalové unie (UEFA) jen pro jednoho. Čeká se, jestli se během pondělí podaří vyřídit všechny formality.

„Hráče lze dopsat do dnešní půlnoci, takže čekáme, jestli se to zvládne,“ poznamenal Šilhavý.