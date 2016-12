Modří tygři mají hlad. Chelsea vyhrála jedenáctkrát v řadě

Přesně před rokem byla Chelsea znuděná a přesycená. Musela vyhodit trenéra Josého Mourinha, aby jakž takž zachránila sezonu.

Pod taktikem Contem se modří tygři probudili. Zase mají hlad.

„Není to sexy fotbal, který by za všech okolností bavil, ale je úžasně efektivní a variabilní. Individuality, které se před rokem trápily, znovu válí. Chelsea zase působí ohromně jednotně,“ popisuje novinář Karel Häring, expert na anglickou ligu.

Nejprve musel zakročit „krejčí“ Conte. Do Chelsea zkusil naroubovat styl 4 - 4 - 2. Po rozpačitém úvodu přešel na tři obránce, což později modifikoval na 3 - 4 - 3. Ejhle, trefa!

Antonio Conte jako první trenér v historii Premier League vyhrál 14 z úvodních 17 zápasů a Chelsea po ostudném desátém místě v minulé sezoně útočí na titul. Jako o Vánocích 2004, 2006, 2010 a 2015, kdy vévodila tabulce. Vévodí i teď, o šest bodů před Liverpoolem a o sedm před Manchesterem City.

„Je to hezké, ale nesmíme předbíhat jediný krok. Na světě neexistuje neporazitelný tým, ani my to nejsme,“ řekl Conte, když komentoval poslední vítězství 1:0 na stadionu Crystal Palace. Totéž Chelsea zvládla v Sunderlandu i doma proti West Bromwich Albion. Tři zápasy během sedmi dní, třikrát 1:0!

„Když můj tým nevyhrává, mám problémy se spánkem. Ale teď se mi spí hodně dobře,“ upozornil Conte v dobrém rozmaru.

Od října, kdy Chelsea našla správné rozestavení, inkasovala jen dvakrát v jedenácti zápasech. Na brilantní defenzivu spoléhal Conte už v Juventusu, který přivedl ke třem titulům v řadě. Je zřejmé, že probudil i Chelsea.

Dva příklady za všechny.

Ofenzivní záložník Eden Hazard. „Zase má šmrnc a obrovskou chuť,“ oceňuje Häring.

Útočník Diego Costa. V létě chtěl utéct do Atlétika Madrid, cítil se nedoceněný. „A teď je možná nejlepším středním útočníkem světa. Přestal šlapat po soupeřích a soustředí se jen na práci,“ míní expert Häring. Costa vstřelil už 13 gólů.

Výtečně si vede defenzivní stroj N’Golo Kanté, kterého si Conte vyhlédl v mistrovském Leicesteru. Udělal dobře, že do něj investoval přes miliardu korun. Mimochodem, Costa a Kanté musí příští zápas vynechat kvůli trestu za pátou žlutou kartu, ale Chelsea věří, že to bude jen kosmetický problém. Je v laufu.

Ještě dovolte dvě překvapivá jména. Na pravém křídle kmitá Victor Moses, jemuž v Chelsea zatím nikdo nevěřil, a na levém křídle Marcos Alonso, nepříliš známý Španěl, který přišel v létě z Fiorentiny.

Právě startuje nejdůležitější fáze sezony. Anglické kluby během vánočních svátků najedou na zběsilé tempo, které zvolní až po únoru. Traduje se, že kdo v Premier League nejlépe zvládne přepůlení roku, zastaví se až na trůnu. Chelsea to zná. A jak připomíná novinář Häring, má dvě nesporné výhody: „Nebude tříštit síly, protože nehraje Ligu mistrů. A žádný z Afričanů v lednu nezmizí na africký šampionát.“

Před rokem svoji výhodu využil Leicester. Soustředil se jen na jednu soutěž, a když trenér Ranieri cítil, že hráči potřebují dobít baterky, klidně je poslal na pár dní odpočívat do Dubaje. Výsledek znáte, Leicester to dotáhl až na senzační vrchol.

Co by kromě ztráty formy mohlo zastavit Chelsea?

Možná špatná nálada nevyužitého záložníka Fábregase, možná úprk brazilského špílmachra Oscara, kterého za 1,6 miliardy korun lákají do Šanghaje.

I na to chce být Conte připravený, proto se pídí po posilách. Zatím zlehka naťuknul trojici James Rodríguez (Real), Alexis Sánchez (Arsenal) a Marco Verratti (PSG). Vrchní krejčí Conte se totiž nechce dostat do situace, že bude muset šít horkou jehlou.