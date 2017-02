Ne, tenhle Barák není na vodstřel. Příběh vůle, dřiny a talentu

Když už dokázal dojet autobusem do školy a vytrpět tam v lavici šest hodin, doma pak prospal celé odpoledne.

Antonín Barák v číslech 36 ligových zápasů stačilo, aby šikovný 22letý záložník přesvědčil Udinese.

1 zápas v reprezentaci orazítkoval v listopadu proti Dánsku gólem v 8. minutě.

80 milionů korun za něj dostane Slavia. Nemohla si v létě vydělat víc?

Táta ho každé ráno chytil za zápěstí, aby zjistil, jaký má tep. Pětapadesát v klidovém režimu? Ne, třeba o třicet víc! A když se k tomu přidala mírně zvýšená teplota, čekal chlapce den v palčivé bolesti.

Měsíce trvalo, než se mladé tělo vyčistilo a znovu chytlo drajv.

Pět let po vážných problémech, podepsal talentovaný záložník smlouvu s italským Udinese, které nechá Baráka dohrát sezonu ve Slavii a vysází za něj přes 80 milionů korun na dřevo.

Zázrak? Svým způsobem vlastně ano. Určitě je to však příběh silné vůle, trpělivosti, pracovitosti a rozumných rádců. Slovy Aleše Brichty: Tenhle Barák není na vodstřel!

Ozvalo se Udinese? Tondo, utíkej!

„Tonda je realista, do Itálie jde s pokorou a otevřenýma očima. Bude se učit, jak se dělá velký fotbal,“ říká táta Antonín, renomovaný trenér mládeže.

Udinese možná není špička, ale s mladými pracovat umí, což dokazuje od 90. let. Fotbalové naděje, které chtějí naslouchat a pracovat, pak za balík peněz odcházejí na nejlepší adresy: Alexis Sánchez, Martin Jörgensen, Márcio Amoroso, Asamoah Gyan, Marek Jankulovski, Juan Cuadrado, Samir Handanovič.

Nad čím mohl 22letý blonďatý záložník váhat, když se ozvala Itálie?

Vlastně nad ničím. Jen obvolal známé, kteří atmosféru v Udine znají na vlastní kůži: reprezentačního kapitána Sivoka, příbramského patriota Zápotočného, spoluhráče z jedenadvacítky Jankta.

„Jdi! Okamžitě!“ uslyšel pokaždé.

Turbulentní roky mají pro Baráka vysněnou pointu. Jen číslo na černobíle pruhovaný dres si vybere až v létě.

Pár facek náš mladej dostal

Ještě na jaře 2015 hostoval ve druholigové Vlašimi a ani tam mu trenér Petržela neuvěřil hned. Když se vrátil do Příbrami, kouč Tobiáš ho šoupnul do rezervy, takže mládenec s velmi přesnou střelou měl hrát třetí ligu za Králův Dvůr. Až po zásahu klubového prezidenta Starky, který Barákův vývoj sleduje odmalička, zůstal v áčku.

A když přestoupil do Slavie, zase nepřesvědčil trenéra Uhrina. „Pár facek už náš mladej dostal, je otrkanej. Už do puberty spadnul daleko později než ostatní. Dostával kapky, býval to mlíčňák. Ale vydržel a pak vrstevníky přejel,“ vzpomíná Barák starší.

Když k tomu přidáte vrozenou vadu, zúžený páteřní kanál, je Barákův vývoj ještě obdivuhodnější. V dorostu mu při obyčejném dřepu vystřelila rána do beder a už se nenarovnal. Promarodil šest měsíců. „Jsem zvyklý překonávat překážky. Posiluje mě to,“ poví při vzpomínce na zdevastovaná záda.

Už tři roky, i pětkrát denně, cvičí s gumovým expandérem. Pružné lano zahákne, kde se to zrovna hodí, třeba za radiátor nebo kliku u dveří, a dynamickými výpady se pět minut stará o spirální mobilizaci páteře a vůbec posiluje celé tělo. Cviky se podle lékařů naučil tak dokonale, že by je mohl vyučovat.

Pět kilo dolů a je líp

Mladý slávista je příkladem, že dobrou kariéru můžete udělat i s handicapy. Máte-li bojovné srdce, silnou vůli a pevné zázemí.

NATÁČÍM SI VÁS. Slávistický záložník Antonín Barák si natáčí děkovačku po vyhraném derby.

„Rodina, škola, fotbal. Takové nastavení bylo u Baráků odjakživa. Tonda si šel poctivě za svým snem,“ líčí hráčův manažer David Nehoda.

Barák junior odmalička ví, že nesmí ponocovat, neboť: spánek = trénink. Osm hodin minimálně, tělo ve spánku nejlépe regeneruje.

K tomu si nechal od známého výživového poradce Suchánka vypracovat jídelníček na míru. To stejné zavádějí nově vznikající regionální akademie po celé republice, které pod hlavičkou národní asociace pomáhá řídit Barák starší. Takže: ryby, brambory, rýže, co nejvíc zeleniny, ovoce. Na podzim to Barákovi doporučil i reprezentační trenér Karel Jarolím, velký pedant na životosprávu, načež mladý slávista shodil téměř pět kilo tuku.

„Tonda by samozřejmě někdy rád zhřešil, ale hlídá se. Zjistil, že mu sebekázeň vyhovuje. I díky ní se zlepšuje,“ pochválí ho táta.

Jaro 2015 – Vlašim.

Podzim 2015 – Příbram.

2016 – Slavia.

Jaro 2017 – titul?

To se uvidí, zatím je Slavia o bod druhá, ale rozhodně chce na vedoucí Plzeň zaútočit. Pak si Barák zahraje na mistrovství Evropy jedenadvacítek v Polsku a vyrazí směr Udine.

Ne, tenhle Barák není na vodstřel.